Saltar al vacío para cumplir tus sueños

“Los sueños sí se cumplen, pero tienes que estar dispuesto a salir de tu zona de confort, saltar al vacío y hacerte amigo de la incertidumbre”, palabras de la escritora tapatía, Elizabeth Soto Lara quien este 18 de octubre cumplirá el sueño de ver su nombre en la pantalla grande como guionista de la cinta "Un Regalo Esencial".

Dos años después de mudarse a Los Ángeles y “saltar al vació”, la cineasta de 26 años ha agregado a su trayectoria su primer largometraje como escritora. La producción Hollywood-Costa Rica que se encuentra en postproducción y estrenará en la capital del país centroamericano, espera ser distribuida a México y todo Latinoamérica a principios del 2019.

La cinta cuenta la historia de un abuelo en el futuro cercano de 2025 que nos da un viaje a través de sus memorias hasta la Costa Rica de los 80’s para darle una lección a su nieto de cómo sus celos e inseguridades convirtieron su primer amor su más triste recuerdo. El rodaje de la película se llevó a cabo en más de 30 locaciones por un mes y medio y está protagonizado por celebridades del ambiente Tico entre los que figuran Viviana Calderón, Pablo Rodríguez, Mauricio Hoffmann y Norval Calvo, entre otros.

La realizadora oriunda de Guadalajara cuenta con más de 10 cortometrajes en lo que figura como directora, guionista y productora. Restored (Restaurado), su más reciente filme que tuvo su premier en los estudios de Warner Brothers en septiembre de 2017, ahora ha sido galardonado como Mejor Cortometraje de Drama por el Mexico Internacional Film Festival y también formará parte de la Selección Oficial 2019 de Los Angeles CineFest en la categoría de Cortometraje de Ficción.

En entrevista, Elizabeth nos comentó: “Estoy convencida que las oportunidades son como las estrellas fugaces, si no te arriesgas, puede que no se te vuelvan a presentar. Mi corazón está lleno de agradecimiento por todo el apoyo que he recibido por parte de mi familia y amigos. Me siento bendecida no por los reconocimientos, sino por la gente maravillosa que he conocido a mi paso.”

Sobre el sacrificio de los sueños continuó: “Es difícil desprenderse de nuestras comodidades y lidiar con la incertidumbre cuando ya tienes algo seguro, pero la satisfacción de ver tus sueños cumplidos, hace que tu sacrificio se sienta diminuto.”

La cineasta mexicana actualmente está escribiendo el guion de su ópera prima Fractura, largometraje en el que debutará como directora y que planea estar rodado en otoño del 2019 en Guadalajara y varias locaciones de Jalisco.