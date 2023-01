La sensualidad de Salma Hayek no deja a nadie indiferente. Esta ocasión, durante su paso por la alfombra roja de la cinta "El último baile de Magic Mike", dejó a más de uno con la boca abierta, al presumir su cuerpazo.

Este miércoles se celebró la premiere de la película que, después de 10 años, trae de vuelta la historia como stripper del actor Channing Tatum; pero quien se llevó el show fue su coprotagonista: Salma Hayek Pinault. La veracruzana lució un vestido de rejilla con aplicaciones de bordados florales sobre lencería de color negro, por lo que su "look" se volvió viral a través de redes sociales.

ESPECIAL/ Twitter

Por supuesto, las reacciones de los fans se hicieron sentir, resaltando que la sensualidad no está peleada con la edad. "Hoy #SalmaHayek decidió robarse la noche", se lee entre los comentarios en Twitter. Otro usuario escribió: "Salma demuestra que la edad sólo es un número… porque así de hermosa luce a sus 56 años". Incluso Channing Tatum quedó impresionado con la actriz.

ESPECIAL/ Twitter

"No tengo ningún comentario sobre esta situación", dijo a un canal estadounidense, mientras se sonrojaba, refiriéndose al look de la mexicana. "El vestido habla por sí mismo". Tatum confesó a la revista norteamericana "Vanity Fair" que fue "incómodo" filmar algunas escenas con la actriz mexicana en "Magic Mike's Last Dance", porque Salma Hayek fue uno de sus primeros amores platónicos.

FS