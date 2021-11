La actriz mexicana Salma Hayek develó el viernes su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles (EU) con una dedicatoria especial: ofreció este honor a los fans que, a lo largo de las décadas, le dieron "valor" para seguir sus sueños y triunfar en el cine estadounidense.

La mexicana, una de las figuras latinas más importantes de Hollywood, estuvo acompañada en el evento por el actor Adam Sandler, con quien trabajó en las comedias "Grown Ups" (2010) y "Grown Ups 2" (2013); la cineasta Chloé Zhao, con la que colaboró en la reciente cinta de Marvel "Eternals" (2021); y el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, que es un amigo cercano de la actriz.

La estrella de Hayek está ubicada muy cerca del Chinese Theatre, un emblemático cine de la calle Hollywood Boulevard, y ahí acudieron numerosos fans hispanos de la actriz para ver la ceremonia.

Con un elegante vestido negro de amplia falda, gran escote y detalles plateados en la parte superior, Hayek contó que era un día de inmensa alegría para ella pero también de "curación" por un episodio "terrorífico" de su pasado.

La actriz explicó que, unos dos años después de venir a EU, sufrió un ataque con un par de amigos en Hollywood Boulevard cuando un hombre les atacó con un cuchillo.

Huyeron como pudieron y nadie les prestó ayuda hasta que dos personas lograron reducir al atacante.

"¿Por qué les cuento esta historia? Porque cada vez que pienso en Hollywood Boulevard eso es lo que recuerdo. Y la verdad es que esa noche cuando me fui a casa me dije: '¿Qué estoy haciendo aquí? Nadie quiere que esté aquí. Casi me matan hoy'", dijo.

"Recuerdo que una vez fui al cine y alguien me dio golpes en la parte de atrás de mi butaca y me dijo: 'Mexicana, no te sientes delante de mí. Vuelve a tu país'. Recuerdo que otra vez estaba haciendo fila en una cafetería y alguien me agarró del brazo, me sacó de la fila y me dijo: 'No voy a hacer fila detrás de una mexicana'", desarrolló.

Hayek también indicó que los estudios creían que nunca tendría hueco en EU y por ello le sugirieron que regresara a México para hacer telenovelas.

"Pero me quedé aquí", afirmó.

"Quiero decir a todos los que están aquí, mis queridos fans, que fueron ustedes los que me dieron el valor para que me quedara aquí. Aunque no me conocían en los estudios de Hollywood, todos los latinos en EU sabían quién era, entendían que había venido con sueños como ellos. Estos fans han estado conmigo durante 37 años. En los tiempos duros, ellos me dieron el valor", dijo.

Por otro lado, la actriz apuntó que todas las personas están hechas de "polvo de estrellas".

"Así que cuando todos ustedes vean mi estrella aquí, quiero que sepan que, dado que todos están en mi corazón, parte de nuestro polvo de estrellas está aquí en este sitio. Ustedes son también parte de esta estrella", finalizó.

OF