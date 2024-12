Sabrina Carpenter y Barry Keoghan: Lo que se sabe sobre su presunta ruptura

La relación entre Sabrina Carpenter y Barry Keoghan habría llegado a su fin, según medios como People, Entertainment Tonight y Us Weekly.

Una fuente cercana reveló en exclusiva a Us Weekly: “Sabrina y Barry están separados. Tuvieron un pequeño descanso hace unos meses, pero esta vez la separación es más reciente” . Además, mencionó que los amigos de la pareja no creen que vuelvan a estar juntos.

Además, otra fuente confirmó a People que la pareja decidió terminar su relación romántica aproximadamente un año después de haber comenzado a salir. “Ambos son jóvenes y están enfocados en sus carreras, por lo que han decidido tomarse un descanso” , señaló, refiriéndose a Keoghan, de 32 años, y Carpenter, de 25.

Los rumores sobre su romance comenzaron en diciembre de 2023, cuando fueron vistos cenando juntos en Los Ángeles. Sin embargo, su primer encuentro ocurrió durante la Semana de la Moda de París, en septiembre del mismo año, cuando ambos asistieron a un desfile de Givenchy.

Desde entonces, la pareja se mostró cercana en varias ocasiones, tanto en eventos como en redes sociales. Keoghan solía dejar comentarios cariñosos en las publicaciones de Instagram de Carpenter, además de asistir a eventos importantes para ella, como su presentación en Coachella en abril. También participó en el video musical de Sabrina, "Please Please Please", en junio.

Sobre la colaboración, Carpenter comentó en una entrevista con Vogue: “Me gustaba la idea de enamorarme de un convicto y sentirme sorprendida y avergonzada cada vez que comete crímenes” . Por su parte, Keoghan habló sobre Sabrina en el programa de SiriusXM, destacando su ética de trabajo: "No conozco a nadie que trabaje tan duro. Estoy asombrado al ver su trabajo y lo comprometido y los estándares que establece. Especialmente estando en ese video musical, simplemente, ella conoce la visión. Ella sabe lo que quiere".

Rumores de infidelidad de Barry Keoghan

Los rumores sobre una presunta infidelidad de Keoghan hacia Carpenter surgieron a través de la cuenta de chismes de Instagram DeuxMoi. Según las especulaciones, el actor habría engañado a la cantante con una influencer rubia y famosa, residente de Los Ángeles y activa en TikTok.

Los usuarios en redes sociales comenzaron a relacionar el rumor con Breckie Hill, una influencer con 4.3 millones de seguidores en TikTok. Hill intensificó las especulaciones al publicar varios videos en los que hacía alusión a la supuesta infidelidad. En uno de ellos, tituló: “Problemas en el paraíso. Se ha confirmado que Barry engañó a Sabrina con la influencer de TikTok @Breckie Hill” .

