Dos años después de su último álbum, Mañana Será Bonito, y el mixtape complementario de este, Mañana Será Bonito (Bichota Season), lanzados en 2023, la cantante colombiana, Karol G, anunció su quinto álbum de estudio, titulado TROPICOQUETA , en el que, según mencionó en una publicación de Instagram, vuelve a sus raíces.

“Viajando por el mundo con mi álbum pasado, un álbum que me regaló tanto, seguía haciéndome la misma pregunta: ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué viene para mi?”, comenzó en su publicación. “Creo que no se trataba de mirar más lejos, sino de mirar más adentro… más adentro de mí, de quién en realidad soy, de las cosas que me gustan, de todo lo que me representa… Volver a la raíz, a la canciones con las que crecí escuchando , a los sonidos que me hicieron enamorarme de la música”, expresó.

Además, la “Bichota”, como es llamada, dio algunas probadas de su nuevo disco con sencillos como “Si antes te hubiera conocido”, lanzado el verano pasado, y “Latina Foreva”, estrenado hace algunas semanas.

“Este álbum es alma, es pasión, memoria, es nostalgia, es alegría, es fiesta, es identidad” , dijo en su post. “Es mi mejor forma de decir : Soy de aquí Y ME SIENTO INFINITAMENTE ORGULLOSA!!!”, continuó.

Hacia el final de la publicación, la cantante colombiana revela que el álbum sale en diez días, es decir, el próximo 20 de junio , y expresa su emoción porque sus fanáticos lo escuchen.

“El verano empieza con nosotros… así como el año pasado”, finalizó, haciendo referencia a su sencillo “Si antes te hubiera conocido”, que se estrenó el 21 de junio del 2024.

Carolina Giraldo Navarro, artísticamente conocida como Karol G, es una de las artistas latinoamericanas más destacadas e influyentes de la actualidad, siendo una gran exponente del reggaetón y el género urbano.

Ha recibido varios premios y nominaciones, incluidos tres Latin Grammy y un Grammy. Asimismo, Karol G fue la primera latina en ganar Mujer Del Año en los Billboard Women in Music, y representar la música latina como reguetón y salsa.

En 2024, Karol G concluyó su gira Mañana Será Bonito, convirtiéndose en la gira latinoamericana femenina más lucrativa en la historia , la cual recaudó 313.3 millones de dólares y vendió 2.3 millones de entradas con 62 shows reportados.

AL