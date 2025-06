Kevin Kaarl defiende el uso del autotune, considerándolo una herramienta

Kevin Kaarl, cantante de música folk y cuya música contabiliza más de 100 millones de reproducciones entre Spotify, Youtube y Tiny Desk, consideró que el autotune es una herramienta que ha sido menospreciada, cuando en realidad es muy útil para la música.

El intérprete de "Te quiero tanto" y "Vámonos a marte" abunda que muchos artistas ajenos al reggaetón es algo que no logran aplicar.

"Mucha gente le tira al autotune, pero no se dan cuenta que son herramientas que los artistas usan y que pueden ser utilizadas en una canción. No significa que por eso no cante bien; te sorprende cómo hay artistas que realmente cantan, con un nivel que no todos pueden tener", expresa el nacido en Chihuahua hace 25 años.

Kaarl encabezó esta tarde la plática Tiny Desk: El arte de capturar la música en un cortometraje que se ha realizado, en el marco del Festival Internacional de Cine que se desarrolla en esta ciudad.

El Tiny Desk es un concepto de conciertos virtuales en el que el artista se presenta con sus músicos y arreglos específicos para el evento, lo que para muchos es un nuevo aire de creatividad.

El recital que dio Kevin en Tiny Desk contabiliza más de 5 millones de visualizaciones desde el año pasado.

“Tengo el síndrome del impostor a veces y en esa nueva grabación dije: ”si me rifé cabrón", pero por el síndrome siento que estaré fuera de tiempo, que se me olvidará la letra, pero en este caso fue bellísimo y empecé a ver que mi música realmente tenía un valor. En ese momento estaba yo cansado de la música, viendo las letras que había escrito años antes y decía: “¡qué porquería!”, pero cuando llegué a esto me di cuenta que podía ser yo mismo ", recuerda.

Considera, a pregunta expresa, que las nuevas opciones para difundir música han hecho del presente la época con mayor riqueza artística.

Antes, apunta, todo quedaba en manos de sellos disqueros, y ahora las distintas plataformas y redes sociales han dado oportunidad a innumerables talentos. Desde sus inicios, Kevin ha sido artista independiente.

"Que se hayan quitado las fronteras y todo el mundo puede escuchar nuevas cosas, las personas mayores creen que sólo hay reguetón o corridos tumbados, pero hay mucho más arte dentro de la música, la gente no se ha dado cuenta de lo que hay ", externa.

AL