El gremio actoral estadounidense, que durante el año pasado volteó por más de 100 días a ver sus cuentas bancarias esperando tener lo suficiente para sobrevivir, celebra este sábado su fiesta anual.

El Sindicato de Actores, con alrededor de 160 mil miembros procedentes de varios países, galardonará a sus integrantes destacados en los últimos meses, gracias a su trabajo en películas y series.

La ceremonia cobra relevancia porque el año pasado fueron los actores, siguiendo el ejemplo inicial de los escritores, quienes pusieron de cabeza a los grandes estudios de cine y streaming, al colocar la bandera rojinegra buscando mejores condiciones laborales.

Y aquí te decimos lo que debes saber para poder seguir de cerca la ceremonia.

Netflix pondrá a disposición del espectador la ceremonia a partir de las 19:00 horas. El evento que cumple su 30 edición será transmitido desde Los Ángeles.

Lo que no pasó en el Oscar, aquí sí. "Barbie" es la cinta más nominada con cuatro, incluyendo Mejor Reparto de Película y Actriz (Margot Robbie). "Oppenheimer" cuenta con el mismo número de categorías nominadas.

En el rubro de series, "Sucession" y "The last of us" encabezan la lista igual con cuatro posibilidades.

La española Penélope Cruz, por su trabajo en la película "Ferrari" y el chileno Pedro Pascal, gracias a su actuación en la serie apocalíptica "The last of us" son las cartas iberoamericanas en las categorías de Actriz de Reparto de Película y Mejor Actor de Serie Dramática.

Emma Stone, por "Pobres criaturas" y Cillian Murphy, con "Oppenheimer" parecen ser los seguros ganadores en las categorías de Mejor Actriz y Actor en Película, respectivamente. Ambos ganaron en las últimas semanas en los premios BAFTA y los Globos de Oro. Emma también se llevó a casa el Critics Choice, algo que no pudo validar Cillian.

Cine

Mejor reparto

"American Fiction"

"Asesinos de la luna"

"Barbie"

"El color púrpura"

"Oppenheimer"

Actor protagonista

Bradley Cooper ("Maestro")

Cillian Murphy ("Oppenheimer")

Colman Domingo ("Rustin")

Jeffrey Wright ("American fiction")

Paul Giamatti ("Los que se quedan")

Actriz protagonista

Annette Bening ("Nyad")

Carey Mulligan ("Maestro")

Emma Stone ("Pobres criaturas")

Lily Gladsone ("Asesinos de la luna")

Margot Robbie ("Barbie")

Actor de reparto

Robert De Niro ("Asesinos de la luna")

Robert Downey Jr. ("Oppenheimer")

Ryan Gosling ("Barbie")

Sterling K. Brown ("American Fiction")

Willem Dafoe ("Pobres criaturas")

Actriz de reparto

Danielle Brooks ("El color púrpura")

Da’Vine Joy Randolph ("Los que se quedan")

Emily Blunt ("Oppenheimer")

Jodie Foster ("Nyad")

Penélope Cruz ("Ferrari")

Ensamble dobles de acción en película

"Barbie"

"Guardianes de la galaxia: Vol. 3"

"Indiana Jones y el dial del destino"

"John Wick: Capítulo 4"

"Misión imposible: sentencia mortal"

Televisión

Mejor reparto en serie dramática

"The crown"

"The gilded age"

"The last of us"

"The morning show"

"Succession"

Actriz en serie dramática

Bella Ramsey ("The last of us")

Elizabeth Debicki ("The Crown")

Jennifer Aniston ("The morning show")

Keri Russell ("The diplomat")

Sarah Snook ("Succession")

Actor en serie dramática

Billy Crudup ("The morning show")

Brian Cox ("Succession")

Kieran Culkin ("Succession")

Matthew Macfadyen ("Succesion")

Pedro Pascal (The last of us")

Mejor reparto en serie de comedia

Abbott elementary

Barry

The bear

Only murders in the building

Ted Lasso

Actor en serie de comedia

Bill Hader ("Barry")

Brett Goldstein ("Ted Lasso")

Ebon Moss-Bachrach ("The bear")

Jason Sudeikis ("Ted Lasso")

Jeremy Allen White ("The bear")

Actriz en serie de comedia

Alex Borstein ("The marvelous Mrs. Maisel")

Ayo Edebiri ("The bear")

Hannah Waddingham ("Ted Lasso")

Quinta Brunson ("Abbott elementary")

Rachel Brosnahan ("The marvelous Mrs. Maisel")

Actor en película de tv o miniserie

David Oyelowo ("Lawmen: Bass Reeves")

John Hamm ("Fargo")

Matt Bomer ("Fellow travelers")

Steven Yeun ("Beef")

Tony Shalhoub ("Mr. Monk’s last case: a Monk movie")

Actriz en película de TV o miniserie

Ali Wong ("Beef")

Bel Powley ("A small light")

Brie Larson ("Lessons in chemistry")

Kathryn Hahn ("Tiny beautiful things")

Uzo Aduba ("Painkiller")

Ensamble dobles de acción en serie de comedia o drama

Ahsoka

Barry

Beef

The last of us

The Mandalorian

