SAG 2024: Gran noche para una epopeya atómica y un oso

La huelga actoral que el año pasado sacudió a la industria audiovisual estadounidense por más de 100 días, deambuló ayer en la 30 entrega de los SAG Awards, donde la cinta “Oppenheimer”, de Christopher Nolan, y la serie “The Bear” (“El Oso”), se elevaron como las más triunfadoras con tres galardones cada una.

Aunque el conflicto terminó en noviembre pasado, fue tema en la entrega de los premios que, anualmente, realiza el sindicato de actores de Estados Unidos.

Dicho sindicato contabiliza cerca de 160 mil miembros no sólo procedentes de ese país, sino de otros más como México, España, Argentina y Francia, los cuales votaron por detener labores durante casi cuatro meses, buscando mejores condiciones laborales.

Cuando el equipo de la película “Oppenheimer” subió al escenario a recibir el máximo galardón de la noche a Mejor Elenco en una película, el veterano Kenneth Branagh habló en nombre de compañeros de elenco como Cillian Murphy y Robert Downey Jr., quienes por su lado obtuvieron los galardones de las categorías Actor y Actor de Reparto.

“Cuando estuvimos todos juntos por última vez, fue en el estreno de esta película, el 14 de julio del año pasado… cuando la huelga estaba por comenzar y de la mano de nuestro intrépido líder, el gran Cillian Murphy, salimos de la alfombra roja y no vimos la película esa noche. Felizmente fuimos en la dirección de la solidaridad con ustedes mismos”, dijo Branagh.

“Ha sido un año difícil para todos nosotros, tanto para los que estamos en esta sala como para los que no, estoy muy orgullosa de haber llegado aquí en solidaridad con todos nuestros demás sindicatos. Es realmente un regalo que podamos ganarnos la vida haciendo esto, esa es la victoria, estar aquí, en el set y contar historias”, expresó.

La ceremonia de premiación se realizó en el Shrine Auditorium and Expo Hall de Los Ángeles, siendo transmitida en vivo por una plataforma de streaming, por primera vez, después de más de dos décadas transmitiéndose en TNT y TBS

En la rama de series, “The Bear” fue la más exitosa al conseguir los premios de Mejor Elenco en una Serie de Comedia; Actor (Jeremy Allen White) y actriz (Ayo Edebiri).

Pedro Pascal. El ganador del premio al Mejor Actor de Serie Dramática por “The Last of Us” posa con su estatuilla desde la sala de prensa. EFE/EPA/C. Brehman

El toque pintoresco lo dio el actor chileno-estadounidense Pedro Pascal, quien al recoger el premio a Mejor Actor de Serie Dramática, por su trabajo en “The Last of Us”, aceptó estar pasado de copas.

“Esto está mal por varias razones, estoy un poco borracho, pensé que podía emborracharme. Quizá mi familia esté mirando, no estoy seguro, me va a dar un ataque de pánico y me voy a ir”, dijo entre risas, abandonando el escenario.

El histrión mexicano Adán Canto (”X-Men”) fue recordado en el In Memorian, dedicado a los miembros del sindicato fallecidos en el último año, junto con Ray Stevenson, Tina Turner, Matthew Perry, Michael Gambon, Ryan O´ Neal y Harry Belafonte, entre otros.

Barbra Streisand fue reconocida con el premio SAG Lifetime Achievement. AFP/M. Winkelmeyer

Reconocen a una grande

Cuando Barbra Streisand, actriz de “Nace una estrella”, recibió el premio SAG Life Achievement, considerado a las mejores trayectorias, todo mundo aplaudió en pie por casi un minuto.

Durante su mensaje, la hoy mujer de 81 años recordó que su misma madre le dijo que dejara el sueño de ser actriz.

“Yo quería estar en las películas, aunque sabía que no me parecía a las otras mujeres en la pantalla. Mi madre me dijo que era mejor que aprendiera a escribir, pero no la escuché y de alguna manera todo se hizo realidad”, narró.

“Tuve mucha suerte de tener dos hombres brillantes en mi primera película, ‘Funny girl’ (1968): William Wyler, el director, y su director de fotografía Harry Stradling. No tenían ningún problema con la joven que tenía opiniones, pude sugerirles ideas y nunca me menospreciaron. Estaban realmente adelantados a su tiempo y eso fue fantástico, eso marcó el tono de toda mi carrera”, añadió.

Cabe recordar que Barbra tiene en sus vitrinas dos Oscar, cuatro Emmy, 10 Grammy y un Tony.

Celebra valentía de colegas

La actriz Fran Drescher, presidenta del Sindicato de Actores de Estados Unidos -SAG -AFTRA-, el cual puso de cabeza a Hollywood con una huelga mayor a los 100 días, calificó de campeones a sus colegas, por haber sobrevivido a dicha lucha con coraje.

Durante la entrega de los SAG Awards, la protagonista de “La niñera” recordó los eventos que llevaron a la búsqueda de mejores condiciones laborales. “Su dignidad colectiva y su perseverancia para levantarse y decir que merecemos algo mejor, porque somos mejores, dieron como resultado un acuerdo histórico de miles de millones de dólares. Su solidaridad encendió a los trabajadores de todo el mundo, desencadenando lo que siempre será recordado como el caluroso verano laboral”, dijo Drescher, envuelta en aplausos de los asistentes.

Y habló de la Inteligencia Artificial que, dijo, los puede atrapar en algo donde nadie sabrá qué es real: “Si un inventor carece de empatía y espiritualidad, quizás ese no sea el invento que necesitamos, las historias de distopía también pueden convertirse en profecías autocumplidas. Deberíamos contar historias que enciendan el espíritu humano, nos conecten con el mundo natural y despierten nuestra capacidad de amar incondicionalmente. Colectivamente, el paradigma cambiará hacia la paz”, finalizó Drescher.

La presidenta de SAG -AFTRA, Fran Drescher, ofreció un discurso y celebró los acuerdos alcanzados con los estudios tras la huelga de actores y escritores. EFE/EPA/C. Brehman

Todos los ganadores

Cine

Elenco: “Oppenheimer”.

Actriz: Lily Gladstone, “Killers of the Flower Moon”.

Actor: Cillian Murphy, “Oppenheimer”.

Actriz de reparto: Da’Vine Joy Randolph, “The Holdovers”.

Actor de reparto: Robert Downey Jr., “Oppenheimer”.

Elenco de dobles: “Mission Impossible: Dead Reckoning - Part I”.

El reparto completo de la serie “The Bear” posa en la sala de prensa tras ganar el SAG al Mejor Elenco por una serie de comedia. EFE/EPA/C. Brehman

Televisión

Elenco de drama: “Succession”.

Elenco de comedia: “The Bear”.

Actriz en una serie de drama: Elizabeth Debicki, “The Crown”.

Actor en una serie de drama: Pedro Pascal, “The Last of Us”.

Actriz en una serie de comedia: Ayo Edebiri, “The Bear”.

Actor en una serie de comedia: Jeremy Allen White, “The Bear”.

Actriz en una serie limitada o película hecha para TV: Ali Wong, “Beef”.

Actor en una serie limitada o película hecha para TV: Steven Yeun, “Beef”.

Elenco de dobles: “The Last of Us”.