La película "Deadpool y Wolverine" ha registrado un impresionante debut en su primer fin de semana en cines, acumulando más de 438 millones de dólares a nivel global. Este éxito ha marcado el mejor estreno para una película clasificada como R (para mayores de edad) en la historia del cine. La nueva entrega ha sido un respiro revitalizante para el Universo Cinematográfico de Marvel en un momento crítico, y su lanzamiento podría haber tenido un giro drástico si se hubiera concretado el plan de Ryan Reynolds, quien quería que la película se estrenara bajo un título falso y con una apariencia intencionalmente deficiente.

En una conversación con el programa de entrevistas "Hot Ones" de First We Feast, Ryan Reynolds reveló los planes iniciales para el estreno de "Deadpool y Wolverine": “La idea original era filmar una película ficticia llamada Alpha Cop que fuera deliberadamente mala”, explicó Reynolds junto a Hugh Jackman. “Incluso diseñé uno de los carteles. Se trataba de dos personas que compartían un cerebro y formaban el policía definitivo. El cartel decía: 'Alpha Cop. Dos policías. Un cerebro. Todo pelotas'”.

Reynolds continuó: “La premisa era que solo 10 personas en Estados Unidos irían a ver la película durante su primer fin de semana. A los cinco minutos de película, aparecería el logotipo de Marvel y en realidad sería Deadpool y Wolverine”. El actor añadió que tanto él como Jackman actuarían en este falso filme mientras se rodaba en secreto la tercera entrega de Deadpool. El plan incluía una amplia campaña de promoción para que el público recibiera una sorprendente revelación al llegar al cine.

Por su parte, la productora ejecutiva Wendy Jacobson informó a GamesRadar+ que el estudio “plantó filtraciones falsas en línea” y en persona “para mantener en secreto” los cameos y detalles importantes del filme.

