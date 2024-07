Fallece Erica Ash, actriz de la cinta 'Scary Movie 5'

Una lamentable noticia inunda al mundo del espectáculo en Hollywood, pues hace unos minutos se dio a conocer el terrible fallecimiento de la actriz estadounidense Erica Ash, quien fuera conocida en su papel para la película “Scary Movie”.

El medio TMZ fue el encargado de compartir el comunicado emitido por la madre de la actriz, quien tras el fallecimiento de su hija lo acompañó con un mensaje emitido en el que se notifica la triste noticia.

“Estamos profundamente entristecidos de anunciar el fallecimiento de nuestra querida hija, hermana y amiga Erica Chantal Ash, después de una larga y valiente batalla contra el cáncer”, citó el medio.

instagram/@theericaash

Cabe mencionar que la madre de la actriz de Scary Movie no detalló más sobre la lucha de cáncer que libró una de las protagonistas de la serie Starz Survivor’s Remorse

De acuerdo con el reporte oficial de la familia, Erica Ash murió tras una batalla contra el cáncer, aunque, de momento no se sabe qué tipo de esta enfermedad tenía la actriz originaria de florida; sin embargo, su madre pidió que todo aquel que guste recordarla realice donaciones a alguna fundación de cáncer de mama en su nombre, desatando versiones de un probable diagnóstico sobre esta enfermedad.

“En honor a la memoria de Erica, la familia pide que cualquier donación se haga a la Fundación Susan G. Komen contra el Cáncer o a la Fundación contra el Cáncer de Mama de su elección. Estamos agradecidos por las amables expresiones de amor y apoyo durante este momento difícil”.

Su trayectoria incluye actuaciones en Broadway, en cortometrajes como I Can Smoke y Minna así como en la televisión para producciones entre las que destacan: After Party, MADtv, Cold Case y The Big Gay Sketch Show. En 2023 actuó en la cinta "Tenemos un fantasma”.

SM