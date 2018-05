Roger Waters anuncia tercer concierto en la Ciudad de México

Debido a la gran demanda y respuesta de los fans, que agotaron las localidades de los conciertos de los días 28 y 29 de noviembre, del cantante Roger Waters, se anunció una fecha más a su gira "Us + Them" durante su presentación en la Ciudad de México.

El tercer concierto se realizará el 1 de diciembre de este año en el Palacio de los Deportes y los boletos estarán disponibles en Preventa Exclusiva para Tarjetahabientes Citibanamex el 8 de mayo y en Venta General el 9 de mayo a las 11:00 horas a través del sistema Ticketmaster en www.ticketmaster.com.mx y en las taquillas del recinto.

Entre los temas que se interpretaran en estos conciertos están los de los más exitosos álbumes de Pink Floyd (The Dark Side of The Moon, The Wall, Animals, ¿Wish You Were Here) además de temas de su más reciente álbum "Is This the Life We Really Want?".

Roger Waters ya llevó la gira "Us + Them" a Estados Unidos y a Canadá en 2017. El nombre de la gira proviene de la canción de 1974 "Us And Them", del álbum de Pink Floyd "The Dark Side of the Moon" del que se han vendido millones de copias.

Las presentaciones en vivo de Roger Waters son reconocidas como experiencias multi-sensoriales inmersivas que incorporan producción visual, así como calidad de sonido y este tour no es la excepción, pues tiene detrás meses de planeación para llevar este arte a la gente, para inspirarla y adentrarla en un viaje musical.

"Us + Them" marca el regreso del artista a México, después de sus dos conciertos agotados en 2016 en el Foro Sol, informó en un boletín la empresa Ocesa.

JB