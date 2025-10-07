Rod Stewart en CDMX: Así puedes llegar en auto y transporte público al Palacio de los Deportes

Rod Stewart, ícono del rock británico y una de las voces más reconocibles de las décadas de los 70 y 80, regresa a la Ciudad de México para ofrecer un esperado concierto en el Palacio de los Deportes. Si ya tienes tus boletos o estás pensando en asistir, aquí te contamos cómo llegar al recinto, ya sea en automóvil o en transporte público, además del posible setlist que podría interpretar esa noche.

Fecha y hora del concierto

El show de Rod Stewart en la CDMX está programado para este lunes 7 de octubre, y se llevará a cabo en el Palacio de los Deportes, ubicado al oriente de la ciudad. El evento iniciará a las 21:00 horas, por lo que se recomienda llegar con anticipación, tanto por logística como para evitar contratiempos.

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes?

En automóvil:

Si planeas llegar en coche, el Palacio de los Deportes cuenta con estacionamiento dentro del recinto. Sin embargo, el cupo es limitado y suele llenarse rápidamente durante eventos masivos, por lo que se recomienda arribar con tiempo para asegurar lugar. El acceso vehicular principal se encuentra sobre la avenida Río Churubusco.

En transporte público:

La forma más práctica de llegar en transporte público es utilizando el Metro de la CDMX. La estación más cercana es Velódromo de la Línea 9 (color café). Al salir de la estación, deberás cruzar un puente peatonal y caminar aproximadamente 10 minutos para llegar a la entrada principal del recinto.

También puedes considerar como alternativa las estaciones Ciudad Deportiva o Puebla, aunque Velódromo es la más directa.

¿Qué canciones podría tocar Rod Stewart?

Aunque el setlist puede variar, Rod Stewart suele interpretar una combinación de clásicos y favoritos del público. A continuación, te compartimos una lista basada en sus presentaciones recientes y lo que podría sonar en su concierto en CDMX:

Infatuation

Tonight I'm Yours

It's a Heartache

Roll and Tumble Blues

It Takes Two

The First Cut Is the Deepest

Tonight's the Night

Forever Young / Riverdance / Forever Young (medley)

The Motown Song

Young Turks

Maggie May

I'd Rather Go Blind

Downtown Train

I'm Every Woman

If You Don't Know Me by Now

You're in My Heart

Have I Told You Lately

Proud Mary

Da Ya Think I'm Sexy?

Stay With Me

Some Guys Have All the Luck

Love Train

