Rod Stewart en CDMX: Así puedes llegar en auto y transporte público al Palacio de los Deportes

Rod Stewart, ícono del rock británico y una de las voces más reconocibles de las décadas de los 70 y 80, regresa a la Ciudad de México para ofrecer un esperado concierto en el Palacio de los Deportes. Si ya tienes tus boletos o estás pensando en asistir, aquí te contamos cómo llegar al recinto, ya sea en automóvil o en transporte público, además del posible setlist que podría interpretar esa noche.El show de Rod Stewart en la CDMX está programado para este lunes 7 de octubre, y se llevará a cabo en el Palacio de los Deportes, ubicado al oriente de la ciudad. El evento iniciará a las 21:00 horas, por lo que se recomienda llegar con anticipación, tanto por logística como para evitar contratiempos.En automóvil:Si planeas llegar en coche, el Palacio de los Deportes cuenta con estacionamiento dentro del recinto. Sin embargo, el cupo es limitado y suele llenarse rápidamente durante eventos masivos, por lo que se recomienda arribar con tiempo para asegurar lugar. El acceso vehicular principal se encuentra sobre la avenida Río Churubusco.En transporte público:La forma más práctica de llegar en transporte público es utilizando el Metro de la CDMX. La estación más cercana es Velódromo de la Línea 9 (color café). Al salir de la estación, deberás cruzar un puente peatonal y caminar aproximadamente 10 minutos para llegar a la entrada principal del recinto.También puedes considerar como alternativa las estaciones Ciudad Deportiva o Puebla, aunque Velódromo es la más directa.Aunque el setlist puede variar, Rod Stewart suele interpretar una combinación de clásicos y favoritos del público. A continuación, te compartimos una lista basada en sus presentaciones recientes y lo que podría sonar en su concierto en CDMX:EE