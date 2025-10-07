Martes, 07 de Octubre 2025

Rod Stewart en CDMX: Así puedes llegar en auto y transporte público al Palacio de los Deportes

Si ya tienes tus boletos o estás pensando en asistir, aquí te contamos cómo llegar al recinto

Por: El Informador

Rod Stewart suele interpretar una combinación de clásicos y favoritos del público. FACEBOOK / ROD STEWART

Rod Stewart, ícono del rock británico y una de las voces más reconocibles de las décadas de los 70 y 80, regresa a la Ciudad de México para ofrecer un esperado concierto en el Palacio de los Deportes. Si ya tienes tus boletos o estás pensando en asistir, aquí te contamos cómo llegar al recinto, ya sea en automóvil o en transporte público, además del posible setlist que podría interpretar esa noche.

Fecha y hora del concierto

El show de Rod Stewart en la CDMX está programado para este lunes 7 de octubre, y se llevará a cabo en el Palacio de los Deportes, ubicado al oriente de la ciudad. El evento iniciará a las 21:00 horas, por lo que se recomienda llegar con anticipación, tanto por logística como para evitar contratiempos.

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes? 

En automóvil:

Si planeas llegar en coche, el Palacio de los Deportes cuenta con estacionamiento dentro del recinto. Sin embargo, el cupo es limitado y suele llenarse rápidamente durante eventos masivos, por lo que se recomienda arribar con tiempo para asegurar lugar. El acceso vehicular principal se encuentra sobre la avenida Río Churubusco.

En transporte público:

La forma más práctica de llegar en transporte público es utilizando el Metro de la CDMX. La estación más cercana es Velódromo de la Línea 9 (color café). Al salir de la estación, deberás cruzar un puente peatonal y caminar aproximadamente 10 minutos para llegar a la entrada principal del recinto.

También puedes considerar como alternativa las estaciones Ciudad Deportiva o Puebla, aunque Velódromo es la más directa.

¿Qué canciones podría tocar Rod Stewart?

Aunque el setlist puede variar, Rod Stewart suele interpretar una combinación de clásicos y favoritos del público. A continuación, te compartimos una lista basada en sus presentaciones recientes y lo que podría sonar en su concierto en CDMX:

  • Infatuation
  • Tonight I'm Yours
  • It's a Heartache
  • Roll and Tumble Blues
  • It Takes Two
  • The First Cut Is the Deepest
  • Tonight's the Night
  • Forever Young / Riverdance / Forever Young (medley)
  • The Motown Song
  • Young Turks
  • Maggie May
  • I'd Rather Go Blind
  • Downtown Train
  • I'm Every Woman
  • If You Don't Know Me by Now
  • You're in My Heart
  • Have I Told You Lately
  • Proud Mary
  • Da Ya Think I'm Sexy?
  • Stay With Me
  • Some Guys Have All the Luck
  • Love Train

