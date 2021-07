Rocío Verdejo no suelta el "Control Z" mientras anda “Matando Cabos”

Del drama a la acción, de la comedia al romance, es como ha transitado la carrera de Rocío Verdejo, actriz que se ha posicionado en diversas producciones que han marcado tendencia en el cine y la televisión mexicana.

De frente al estreno de la segunda temporada de “Control Z” -el 4 de agosto-, serie original de Netflix México, Rocío comparte su entusiasmo por formar parte de este proyecto que apostó por una nueva narrativa en donde las intrigas y los secretos han abierto la puerta para abordar temáticas sobre la identidad, los misterios familiares, las traiciones y cómo la tecnología mal encausada puede afectar la vida diaria.

“Estamos contentos, porque en la primera temporada esperábamos el éxito, pero no como un fenómeno, la segunda temporada viene igual o mejor. Sabemos que los protagonistas son los chavos, es una serie con la que yo nunca había tocado temas similares, en México no se había hecho una serie igual, ha sido muy interesante, los guiones están hechos a la medida, muy cuidado todo”, detalla Rocío, al señalar el nivel de producción que ha desarrollado Lemon Studios.

Rocío Verdejo resalta que “Control Z” no solo se trata de una serie que en su premisa pareciera estar enfocada a la audiencia juvenil partiendo de los conflictos que surgen desde el “Colegio Nacional” y cómo sus estudiantes encabezados por “Sofía” (Ana Valeria Becerril) y “Javier” (Michael Ronda) enfrentan los secretos y traiciones de sus compañeros, pues el público adulto ha encontrado también un diálogo interesante sobre los temas que aquejan a los adolescentes.

“Es una serie que tiene de todo, drama, acción, toque de comedia, suspenso, tiene una época totalmente actualizada. Creo que fue parte del éxito de ‘Control Z’ es que puede suceder en cualquier lugar del mundo, atrapa a todo tipo de público”.

En este sentido es cómo Rocío Verdejo se enamoró de su personaje “Nora”, madre de “Sofía”, y quien a la par de tratar de proteger a su hija de los conflictos escolares, también enfrenta situaciones personales que la llevan a replantearse muchas posturas como madre de familia.

“Haber interpretado a ‘Nora’ ha sido una alegría total, porque toca muchas puertas, fibras. Yo con ella no me identifico tanto, mis hijos son más chiquitos, todavía no están en la prepa y tan familiarizados con las redes, me identifico porque soy mamá, que su prioridad es su hija y en mi caso también lo es. Por todos lados gocé muchísimo interpretando a Nora, es un goce ir a grabar todos estos chavos”.

La actriz, quien también ha participado en producciones como “Rosario Tijeras” y “Arráncame la vida”, por ejemplo, hace hincapié en que el misterio de “Control Z” fue más allá de su historia central, pues como elenco también entraron al juego de no saber cómo se llegaría al final y quién sería el temido ‘hacker’ que llegó a cambiar la vida de todos.

“En la primera temporada, hasta la última semana nos entregaron el capítulo ocho donde se revela quién era el ‘hacker’, fue muy padre grabar todo esto y no saber quién era, el único que lo sabía era Yankel Stevan, fue una muy buena estrategia de los directores, así se manejaba una tensión entre los actores y ayudó a que eso se viera en la pantalla, esa intriga, que todos sospecharan de todos”.

ANA VALERIA VECERRIL Y ROCÍO. Ambas le han dado una dimensión dramática a “Control Z”. ESPECIAL

De regreso a la acción con “Lula”

A 17 años de que “Matando Cabos” mostrará una nueva forma de combinar la comedia y la acción en el cine mexicano, Rocío Verdejo está lista para el estreno de “Matando Cabos 2”, proyecto con el que recuerda cómo esta historia y sus personajes marcaron a toda una generación.

“Siempre digo que ‘Matando Cabos’ es mi primer amor, mi primera película y fue la película mexicana más exitosa del 2004. Es una película que no se detuvo ahí, ha crecido con las generaciones, no se quedó en el olvido, fue un parteaguas para el cine mexicano, qué otra película de acción en el cine mexicano tiene lo que tiene ‘Matando Cabos’, ninguna otra, sin temor a equivocarme, y si hay otra, ‘Matando Cabos’ fue la primera”.

Rocío, quien interpretó a “Lula” en la primera entrega, señala que será a finales de agosto cuando “Matando Cabos 2” tenga su estreno vía streaming. “No en salas como nos hubiera gustado y se merece, pero nos han tocado tiempos de pandemia y hay que ajustarse, sale por plataforma y también está más que bien, el chiste es que la gente la vea, que llegue a los ojos de todo el público que lleva esperando 17 años esta segunda parte”.

