Robert Pattinson reinventa a "The Batman"

El actor de 35 años, Robert Pattinson, casi debutó en el cine en 2004, en la cinta “Vanity Fair”, y decimos casi porque en la edición final sus escenas fueron eliminadas; alcanzó la fama en 2008, con la saga de “Twilight”… Y este 2022 se convertirá en una leyenda al dar vida a “Bruce Wayne” en “The Batman”, bajo la dirección del polémico Matt Reeves.

“The Batman” llegará a las salas de cine en México el próximo 2 de marzo; el filme es protagonizado por Robert Pattinson y lo acompañan un puñado de estrellas como: Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis y Colin Farrell.

En entrevista, Robert Pattinson nos platica cómo le llegó este papel a su vida: “Creo que accidentalmente planté la semilla. Me reuní con Dylan Clark -productor de la cinta- para otra cosa... Pero la realidad es que estaba buscando participar en este proyecto, aunque al momento de la reunión no sabía en qué fase iban... Recuerdo haber hablado con Dylan durante mucho tiempo y al final, le dije: ‘Entonces, ¿qué está pasando con ‘The Batman’?’. Mientras me respondía pensé que el papel estaba completamente fuera de mi alcance, pero lo que no sabía es que Matt Reeves -el director de la cinta- también estaba pensando en mí, lo cual fue una hermosa coincidencia”.

Robert comparte que siempre supo que “Batman” es literalmente “el único personaje de cómic que haría”; y una vez que se enfrentó a él se dio cuenta que para esta versión era mucho más interesante de lo que había visto en las pasadas adaptaciones:

“En esta cinta ‘Bruce’ no es un playboy y no tiene el control. Normalmente, en todas las demás películas es muy controlado cuando está en público, en privado y cuando es ‘Batman’, y puede cambiar a voluntad. Sin embargo, en esta cinta, él es básicamente ‘Batman’ todo el tiempo… Simplemente dejó que ‘Bruce’ desapareciera. Quiero decir, ‘Bruce’ no siente nada por sí mismo, ‘Bruce’ es sólo una ocurrencia tardía en su vida… Lo cual es triste en cierto modo. Pero ‘Bruce’ como persona comienza a despertarse a medida que avanza la historia”. Aunado a lo anterior, agrega que este “Batman” es muy instintivo, “siempre es bastante metódico”.

Zoë Kravitz. La actriz y activista da vida a “Catwoman”. Cortesía/ Warner Bros. Pictures

Desde la perspectiva de Robert, este “Bruce Wayne” trata de enterrar su pasado, pero tiene muchas preguntas sin respuesta “y no puede evitar sentirse atraído por ellas. Es interesante... Hay algo muy extraño en su carácter. No es que diga: ‘Oh, eres un genio y por eso puedes resolver todo’… Hay algo más profundo... No es una persona normal (risas)”.

-Zoë Kravitz dijo que después de la primera vez que te vio con el traje en el set reflexionó: “Dios mío, estamos haciendo esto Esto es ‘The Batman’”. ¿Cómo te sentiste tú al ponerte el traje?

-Mientras creaban el traje pensaba que quería hacer ciertos movimientos, porque hay escenas largas sólo con diálogos; y esos momentos sólo requerían de pequeñas acciones de lenguaje corporal, y yo realmente quería hacer muchas cosas físicas. Pero, luego, cuando me probé los guanteletes por separado y la capucha por separado y finalmente me probé todo, después de tanta discusión, sólo recuerdo que me lo puse y me senté y me reí entre dientes... Y me dije: “Estás literalmente solo”... Se siente una locura ponértelo la primera vez. Sólo te miras al espejo.

Entonces, ¿Es un momento un poco surrealista? “Sí, es genial”, agrega.

-Tienes un elenco increíble a tu alrededor, y todos viven en esta hermosa Ciudad Gótica ficticia que Matt Reeves creó: ¿Puedes contarme un poco sobre trabajar con Zoë Kravitz, Andy Serkis y Jeffrey Wright?

-Sí, obviamente todos son muy talentosos. Conocía a Zoë desde hacía mucho tiempo, y cuando vino para la prueba de pantalla, fue tan... Ella nació para interpretar el papel… Y al ver su rostro pensé: “Sí, ella es ‘Catwoman’. Es muy receptiva, divertida y trabajadora. Todos los días hacíamos entrenamiento de lucha juntos, y lo hacíamos durante horas y horas y horas. Y es algo reflexivo, cuando ves a alguien más haciéndolo, sólo quieres trabajar más duro todo el tiempo. Te hace mucho más entusiasta.

Es lo mismo que ver a Matt literalmente no salir de la sala de edición hasta las 2:00 de la madrugada todos los días; te dan ganas de trabajar más duro. De Jeffrey siempre he sido un gran admirador de su trabajo y de él como persona. Todo el mundo sabe que si estás haciendo una gran película, hay mucho en juego. Y si alguien entrara y simplemente no se toma la filmación tan en serio como tú, sería muy irritante, pero ver a personas que realmente lo estaban dando todo, fue genial. Además, Andy es la persona más dulce del mundo, es genial. Y las escenas que hice con él, realmente me encantaron.

-Bien, te lo tengo que preguntar, porque es una de las cosas favoritas de los fanáticos en el mundo: el “Batimóvil”, ¿realmente es tan genial?

-Es muy cool. Y totalmente manejable. Recuerdo que la primera vez que lo vi, se suponía sólo debía checar si podía entrar en él con la cubierta puesta… Y fue en ese momento que me di cuenta que podía conducirlo. Estábamos en una pista de prueba, y fue la única vez que lo manejé sin permiso… Y fue así porque tan pronto como me arranqué se dieron cuenta de que no se podía confiar en mí… Aun así, me fui y lo manejé durante 20 minutos. Nunca más se me permitió conducirlo libremente (risas).

Emocionado agrega que en la cinta hay varias escenas de persecuciones con autos, y “soy yo el que está conduciendo, y también lo estoy haciendo rápido. Normalmente trabajamos en el caparazón de un estudio, y hacerlo de verdad y ver cómo funcionan todas las máquinas de lluvia por todas partes en la autopista... Fue muy, muy emocionante”.

-Hablando de una gran escena de persecución en coche, donde Colin Farrell aparece como el “El Pingüino”, ¿cuál fue tu impresión después de verlo maquillado?

-En mi primer ensayo con él no tenía ni idea de que era Colin. De hecho, creo que casi nadie lo sabía. Y nadie me había mostrado ni siquiera una foto del disfraz o el maquillaje que llevaba puesto… Así que hicimos el ensayo y sólo tenía la cabeza puesta con su ropa normal, y fue una de las cosas más perturbadoras que he visto en mi vida (risas)… Además, debo de confesar que no sabía que la tecnología detrás del maquillaje estuviera tan avanzada. Quiero decir, podrías mirar eso a una pulgada de distancia y no tener idea de que era maquillaje. Fue tan increíble. Y se podía ver que él realmente lo estaba disfrutando también; fue una transformación muy encantadora.

Cabe señalar que a un par de días de su estreno, las primeras reacciones de los críticos dicen que “The Batman” es oscura y genial… Y todo está listo para que los fans en México de uno de los superhéroes más queridos de DC Comics lo confirmen.

SINOPSIS

¿De qué trata “The Batman”?

Personajes. Jeffrey Wright, como el teniente “James Gordon” y Robert Pattinson, como “Batman”. Cortesía/ Warner Bros. Pictures

En su segundo año luchando contra el crimen, “Batman” explora la corrupción existente en Ciudad Gótica y el vínculo de ésta con su propia familia. Además, entrará en conflicto con un asesino en serie conocido como “ Riddler”.

MQ