Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 13 al 17 de mayo

Aries

La carta del Tarot relacionada con Aries, representada por el Diablo, advierte sobre la presencia de enemigos ocultos y sugiere ser más reservado en asuntos personales, evitar hablar en exceso y ser cauteloso. También señala la posibilidad de dinero fácil, instando a tomar precauciones en decisiones financieras. Se destaca el 13 de mayo como un día crucial para Aries, marcando un momento de reinventarse y obtener éxitos, especialmente en proyectos y trabajos propios.

Se aconseja analizar cuidadosamente cualquier oferta laboral antes de aceptarla, así como realizar una petición especial el día 13 de mayo. Se recomienda también controlar el temperamento y buscar liberarse de lo negativo.

En el ámbito amoroso, se sugiere que quienes estén en pareja podrían esperar un embarazo, mientras que los solteros podrían encontrar un amor compatible entre los signos de Capricornio, Acuario y Sagitario.

Además, se aconseja buscar colaboración con nuevas personas en el ámbito laboral y estar en contacto con la naturaleza. Es importante mantener la calma y evitar decisiones precipitadas, permitiendo que las situaciones se resuelvan con el tiempo.

Tauro

La carta de los Amantes llega para los Tauro, indicando un período de buena fortuna, especialmente en el ámbito laboral y amoroso. El martes será un día destacado, marcando una combinación estable tanto en el amor como en las amistades. Se sugiere mantenerse firme en el crecimiento profesional y continuar con la dieta, especialmente controlando los excesos alimenticios, que pueden ser un punto débil, sobre todo en las noches.

Es importante también prestar atención a la salud física y mental, buscando asesoramiento médico si es necesario. Se avizora una semana de mucho trabajo, con invitaciones para viajar y un proceso de reinventarse, especialmente al cumplir años. Los números mágicos para este período son el 03 y el 28, y los colores propicios son el azul fuerte y el blanco.

Se destaca la presencia de un guía espiritual relevante en la vida de Tauro, quien puede abrir nuevas oportunidades. Se aconseja no quedarse en situaciones que no satisfacen, ya sea en el trabajo o en las relaciones personales, y tomar decisiones basadas en los propios deseos, no en las expectativas externas.

Controlar los impulsos y ser sabio en las respuestas será crucial esta semana. En el ámbito amoroso, se sugiere estar abiertos a la llegada de personas compatibles, especialmente de los signos de Capricornio y Virgo. Se menciona la posibilidad de reconciliación con un amor del pasado, dejando en manos de Tauro la decisión de perdonar y comenzar de nuevo. Venus dominará este período, prometiendo embarazos, estabilidad y amor verdadero.

Se recomienda mejorar la comunicación y buscar el desarrollo personal y profesional, incluyendo el liderazgo. Es importante controlar los celos y los arrebatos emocionales, así como buscar pasiones que impulsen el crecimiento personal y económico, como proyectos de vida y metas materiales.

Géminis

La carta del Mago llega para los Géminis, augurando una semana llena de logros y triunfos, especialmente en proyectos que estaban pendientes y en superación de obstáculos académicos. Se enfatiza la importancia de estar mentalmente conscientes y alejarse de personas tóxicas que obstaculizan el camino. Se prevé un reconocimiento laboral con posibles recompensas económicas o ascensos.

Es crucial enfocarse en objetivos futuros, ya sea en estudios o carreras profesionales, y dedicar tiempo al trabajo, ejercicio físico y al arreglo del hogar. Los números mágicos para este período son el 08 y el 26, y los colores propicios son el blanco y el naranja. Se destaca el papel de Géminis como un guía y apoyo para otros, instándolos a hacer las cosas correctamente y a ayudar a los demás.

Se recomienda evitar envidias y problemas, así como priorizar el descanso adecuado y buscar el equilibrio emocional. En el ámbito amoroso, se sugiere buscar el espacio propio y la libertad, así como protegerse de energías negativas. Se señala la compatibilidad con los signos de Aries, Libra y Acuario, y se avizora la posibilidad de propuestas de amor verdadero, matrimonio o convivencia.

Saturno será el planeta dominante, asociado con la estabilidad financiera y la estructura en la vida. Se aconseja considerar inversiones en propiedades que puedan proporcionar beneficios a largo plazo.

Las cartas también indican la necesidad de alejarse de personas tóxicas y tomar decisiones sabias, ya que el poder y el liderazgo estarán presentes en la vida de Géminis, con posibilidades de ascensos laborales o la creación de negocios propios.

Cáncer

La carta del As de Bastos llega para los Cáncer, simbolizando poder, determinación y crecimiento. A veces, es necesario levantar la voz o mostrar firmeza para hacerte presente y evitar que otros abusen de ti. Esta carta promete triunfo, fortaleza y crecimiento, pero también insta a tomar decisiones sabias y a seleccionar cuidadosamente a quienes te rodean.

El jueves será un día destacado, y los números mágicos son el 04 y el 15, con los colores rojo y verde como propicios. Se anticipa un regalo inesperado y un crecimiento económico, así como la importancia de analizar detenidamente los proyectos laborales. Cáncer trae consigo el karma positivo de vidas anteriores, lo que facilitará las cosas esta semana, con oportunidades para viajar, pasar tiempo en familia y mejorar la salud mediante una dieta.

Se aconseja mantenerse auténtico y no permitir que situaciones negativas te detengan. Se vislumbra la llegada de un amor compatible, posiblemente del signo de Escorpio, Acuario o Aries, con la promesa de diversión y estabilidad amorosa. Para aquellos en pareja, se recomienda evitar conflictos y celos.

Mercurio será el planeta dominante, favoreciendo la comunicación, los contratos y el progreso en todas las áreas. Se aconseja también cuidarse de problemas hormonales, dolores de cabeza o cuello, y ansiedad, según lo indicado por las cartas. La carta del Cuatro de Bastos advierte sobre la necesidad de atención médica, mientras que el Cinco de Oros promete abundancia y la llegada de deseos esperados.

Leo

La carta del Sol llega para los Leo, indicando un momento de crecimiento y prosperidad. Es el momento de dejar atrás las energías negativas del pasado, sin buscar venganza ni rencores. El viernes será un día importante, con reuniones laborales y posibles tensiones con jefes y colegas; se aconseja mantener la concentración y avanzar sin dejarse llevar por los conflictos.

La carta promete una llegada de dinero y estabilidad económica, así como la posibilidad de que alguien cercano gane la lotería, incluyéndote a ti, con los números 05 y 10. Se recomienda vestir ropa amarilla y naranja para aumentar la vitalidad y fortaleza, así como cuidar la salud dental y mantenerse activo con ejercicio y actividades al aire libre.

Se aconseja alejarse de amistades tóxicas y diferenciar quién realmente te quiere. Además, se sugiere hacer un deseo, ya que se cumplirá casi de inmediato. En el ámbito amoroso, se destaca la compatibilidad con Escorpio, Sagitario y otros Leo, con posibilidad de matrimonio o convivencia. Se anima a buscar la adquisición de propiedades y a mantener una visión a largo plazo, pensando en metas futuras.

Neptuno será el planeta dominante, instando a tener una visión clara del futuro y a evitar caer en vicios como el alcohol y el tabaco, que podrían nublar el juicio, a pesar de la fortaleza mental de Leo.

Virgo

La carta del Carruaje llega para los Virgo, instándolos a seguir avanzando sin miedo y a tomar decisiones sabias. El 13 de mayo se presenta como un día especialmente auspicioso, marcando una combinación perfecta para los Virgo, en coincidencia con la celebración de la Virgen de Fátima.

Este día trae la promesa de que aquellos deseos largamente esperados serán concedidos, ya sea relacionados con trámites de pasaporte, visas o migración, la apertura de oportunidades laborales, o la toma de decisiones importantes en el ámbito sentimental. Se aconseja encender una veladora blanca o roja, rezar a la Virgen de Fátima y pedir el deseo con fe, pues se cumplirá casi de inmediato.

Los números mágicos son el 25 y el 33, y los colores propicios son el blanco y el rojo. Una fuente divina está orientada hacia ti para ayudarte a crecer en seguridad y estabilidad. Se aconseja cuidar la salud, especialmente de problemas relacionados con la cabeza, los ojos o la garganta, y buscar atención médica si es necesario.

Las cartas instan a ir más allá de lo ordinario, a buscar nuevas experiencias y a cambiar la rutina diaria para alcanzar el éxito. En el ámbito amoroso, se destaca la compatibilidad con Virgo, Capricornio y Aries, sugiriendo explorar nuevas posibilidades.

Se aconseja controlar los impulsos y las alteraciones emocionales, manteniéndose en constante movimiento para crecer económicamente. Se prevén pagos pendientes y se augura estabilidad financiera y crecimiento con la carta del As de Oros. Además, el Seis de Copas señala una semana de cambios laborales y toma de decisiones. El 13 de mayo será un día crucial para los Virgo, marcando el comienzo de nuevas oportunidades y el cumplimiento de deseos largamente anhelados.

Libra

La carta del Juicio llega para los Libra, marcando una semana de cierre de contratos y buena fortuna. El martes será un día destacado, con reconocimiento por parte de tus colegas y posibles ingresos adicionales, como el pago de utilidades o fondos de ahorro. Aprovecha esta oportunidad para realizar los cambios que has estado planeando y continúa con tu dieta y rutina de ejercicio.

Considera adquirir nuevos zapatos o tenis y contempla la posibilidad de tener una mascota, lo que te ayudará a progresar. Es importante evitar pensamientos negativos, ya que pueden fortalecerse si les prestas atención.

Tus números de la suerte son el 09 y el 27, y tus colores propicios son el amarillo y el naranja, indicando una semana de felicidad, abundancia y sorpresas agradables en el ámbito familiar y social, como embarazos, matrimonios o propuestas de negocios. Para los Libra solteros, se vislumbra una posible relación con Acuario, Piscis o Géminis, con propuestas de amor verdadero, matrimonio o incluso embarazo.

Es momento de avanzar sin detenerte, recordando que eres apreciado como amigo y como una persona justa. Se prevé un poderoso movimiento de energía cósmica hacia ti, lo que te llenará de energía y te impulsará a hacer cambios positivos. Júpiter será el planeta que te guiará en este proceso, favoreciendo la abundancia y la superación de obstáculos.

La carta de las Copas indica la importancia de cuidar tu hogar y considerar la posibilidad de emprender un negocio adicional, como redes de videos, ropa, maquillaje o productos, para complementar tus ingresos. Los Libra son conocidos por su incansable trabajo y capacidad para manejar múltiples responsabilidades, así que aprovecha este momento para hacer lo que sea necesario.

Escorpión

Para los Escorpio, el As de Oros trae consigo fuerza, determinación y una promesa de abundancia. Tu mejor día será el miércoles, marcando una semana de toma de decisiones en la que es crucial mantener la calma y evitar enojarse fácilmente. Recuerda que la serenidad es clave, y que los cambios que se avecinan serán beneficiosos para tu avance. Además, puedes esperar la llegada de dinero esperado; es un buen momento para revisar y actualizar tus finanzas, pagar deudas y fortalecer tu estabilidad económica.

Esta semana estará llena de trabajo y compromisos, así que asegúrate de cuidar tu apariencia, pues estarás en el centro de atención y deseado por muchos. Tus números de la suerte son el 01 y el 12, y tus colores propicios son el rojo intenso y el azul. Practica la compasión en tus acciones y alcanzarás el éxito que buscas. Mantén una actitud positiva y enfócate en el presente, dejando atrás el pasado.

En el ámbito académico, tendrás la capacidad de superar exámenes pendientes o incluso recibir una beca para estudiar en el extranjero. En el amor, encontrarás compatibilidad con Piscis, Cáncer y Virgo, buscando una relación que te haga crecer y te brinde apoyo en todo momento.

Las cartas también indican que recibirás los frutos de tus esfuerzos pasados en tu vida académica, profesional o empresarial. Es momento de arreglar tu hogar y crear un ambiente lleno de buena energía. Urano será el planeta dominante, instándote a mantener la calma en las discusiones y preparándote para cambios determinantes y positivos.

Sin embargo, debes estar atento a los chismes y las intrigas, siendo más reservado y precavido en tus comunicaciones. El 7 de Oros augura abundancia económica y éxito continuo en tus esfuerzos financieros.

Sagitario

Para los Sagitario, la carta de la Estrella trae consigo luz, fuerza y determinación, marcando una etapa de crecimiento y renovación. Tu mejor día será el miércoles, clave para asuntos laborales y para cerrar contratos. Es importante que seas honesto en tus compromisos y te alejes de personas tóxicas que buscan aprovecharse de ti.

Eres admirado por tu carisma y apariencia, así que aprovecha estas cualidades para impulsar tus negocios y alcanzar el éxito económico que deseas. Deja atrás pensamientos de venganza o rencor, ya que no te llevan a nada positivo.

Tus números de la suerte son el 14 y el 17, y tus colores propicios son el rojo y el amarillo. Esta semana marcará un despertar para ti, donde sentirás un impulso renovado para avanzar en tus proyectos y buscar oportunidades de crecimiento, como retomar estudios o aprender nuevas habilidades.

Para los Sagitario en relaciones, pueden surgir conflictos o incluso la posibilidad de un divorcio, así que mantén un ojo alerta en tus relaciones y evita caer en situaciones conflictivas.

Plutón será el planeta dominante, trayendo reconocimiento, cierres de proyectos y ventas de propiedades. Recuerda no alejarte de tus seres queridos, quienes te brindan apoyo y amor verdadero. Sin embargo, mantente alerta frente a posibles enemigos o amores del pasado que puedan causarte problemas.

Capricornio

La carta de la Templanza te trae calma, fuerza, determinación y crecimiento. Es momento de avanzar sin miedo al qué dirán, siguiendo con paso firme hacia tus metas. Pronto alcanzarás el éxito y recibirás el reconocimiento o el dinero que necesitas para saldar deudas o invertir en tu educación.

Tu mejor día será el 13 de mayo, un día cabalístico para ti. Prende una veladora blanca y pide a la Virgen María lo que necesitas, pues pronto verás tus deseos cumplidos. Te espera estabilidad económica y suerte en tus emprendimientos. Sigue cuidando tu salud con ejercicio y buena alimentación, y mantén viva tu creatividad, especialmente en el ámbito laboral.

Recuerda cuidar tu piel y cabello, y considera tomar vitaminas para mantener tu energía. En el amor, podrías encontrarte con personas del pasado que buscan solo satisfacción sensual, así que mantente firme en tus valores y enfocado en relaciones que te hagan crecer.

Te espera compatibilidad con Aries, Géminis y Virgo, y podrías tener encuentros con personas poderosas y económicamente solventes que impulsen tu crecimiento. Controla tus impulsos y decisiones precipitadas, y aprovecha el poder y la determinación que te brinda el planeta Marte para alcanzar la abundancia y estabilidad que buscas.

Es momento de realizar cambios importantes, como vender tu casa o cambiar de ubicación, y podrías obtener tu pasaporte o visa sin contratiempos. Dios estará cerca para apoyarte, y personas importantes y poderosas te brindarán su ayuda en el ámbito laboral.

La combinación de la carta del Rey de Oros y el Siete de Copas indica una semana de reuniones, celebraciones y compras, así que siéntete seguro de manejar tus finanzas con prudencia y sabiduría.

Acuario

La carta del Ermitaño te anuncia que esta semana encontrarás las soluciones a los problemas que has estado enfrentando. Podrás resolver asuntos pendientes, recuperar tu salud y finalmente encontrar ese trabajo que tanto deseas. La luz está contigo, así que mantén la calma y confía en que encontrarás el camino correcto.

Tu mejor día será el jueves, un día propicio para cerrar contratos, realizar ventas y ganarte la simpatía de quienes te rodean. Sigue cuidando tu salud con ejercicio y liberándote del estrés, y recuerda que tienes el apoyo de seres queridos que ya no están físicamente, pero siguen guiándote hacia la abundancia.

Tus números mágicos son el 02 y 20, y tus colores son el verde y el rojo. Aprovecha esta semana para ampliar tus conocimientos, aprender nuevos idiomas y cultivar la compasión hacia los demás. Una propuesta de gerencia o dirección podría llegar a ti, así que tómala en consideración, ya que te ayudará a crecer.

En el amor, si estás comprometido, es importante resolver los problemas con tu pareja en lugar de apresurarte hacia un divorcio. Si estás soltero, podría llegar un amor compatible, especialmente del signo de Tauro, Géminis o Libra. Te invitarán a viajar, así que aprovecha para disfrutar y gastar en ti mismo en lugar de acumular dinero.

La Luna será tu aliada esta semana, así que aprovecha su energía mística para realizar rituales que te ayuden en el amor, el trabajo y el crecimiento económico. También será una semana de cambios y toma de decisiones, tanto en el ámbito laboral como en tu vida personal. Confía en tu intuición y sigue adelante con determinación.

Piscis

La carta del Mundo te indica que es el momento de tomar acciones decisivas en tu vida. Es hora de expresar tus deseos y aspiraciones, ya sea a tu pareja, jefe o familia, y decirles que deseas ser feliz, crecer económicamente y avanzar en tu vida personal. Deja de enfocarte en lo negativo y rodearte de personas que te impulsen hacia el éxito y la felicidad.

Tu mejor día será el miércoles 15 de mayo, un día clave para la abundancia y la estabilidad económica. Deja atrás los pensamientos de coraje o venganza, y acepta que ciertas personas o amores ya no forman parte de tu vida. Es momento de avanzar y comenzar a amarte a ti mismo.

Recuerda ponerle precio a tu trabajo y no regalar tu tiempo y esfuerzo. Los números de la suerte para ti esta semana son el 11 y el 23, con dos golpes de suerte el miércoles. Los colores que te beneficiarán son el blanco y naranja, brindándote fuerza, fe y esperanza.

Es importante mirar más allá y visualizar tus metas y deseos para el futuro. Los signos compatibles con Piscis esta semana son Cáncer, Leo y Libra, quienes te brindarán estabilidad y apoyo en cuestiones amorosas y personales.

El Sol será tu aliado esta semana, así que aprovecha la naturaleza y la luz del sol para recargar tus energías y sembrar las semillas de la abundancia en tu vida. No temas expresar tus deseos y aspiraciones, ya que tienes la abundancia en tus manos para avanzar hacia tus objetivos.

Con información de Mhoni Vidente

MF