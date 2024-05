El Planeta de los Simios: Nuevo Reino es secuela directa de la película Guerra del Planeta de los Simios.

El Planeta de los Simios: Nuevo Reino. ESPECIAL/20TH CENTURY STUDIOS.

El director Wes Ball le da nueva vida a la épica franquicia internacional situada varias generaciones en el futuro tras el reinado de César, en el que los simios son la especie dominante que vive en armonía y los humanos han quedado reducidos a vivir en las sombras.

Mientras un nuevo y tiránico líder simio construye su imperio, un joven simio emprende un viaje desgarrador que le llevará a cuestionarse todo lo que sabe sobre el pasado y a tomar decisiones que definirán el futuro de simios y humanos por igual.

El Planeta de los Simios: Nuevo Reino

(Kingdom of the Planet of the Apes)

De Wes Ball.

Con Freya Allen, Owen Teague, Kevin Durand, William H. Macy, Peter Macon.

Estados Unidos, 2024.

