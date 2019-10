Robert De Niro califica a Donald Trump como líder de mafiosos

El actor Robert De Niro calificó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como un líder de mafiosos que cree que puede hacer lo que quiera y al que quisiera ver en la cárcel.

El actor es una de las figuras públicas que ha expresado su rechazo a las políticas públicas del mandatario estadounidense en varias ocasiones; la más reciente durante la ceremonia de los Premios Tony en junio pasado, en la que afirmó: "Ya no hay más oportunidades para Trump. Hay que joder a Trump".

De Niro expresó una vez más su postura antes del estreno en el Festival de Cine de Londres de El irlandés, filme en el que interpreta al asesino de la mafia Frank Sheeran, presunto responsable del asesinato del líder sindical Jimmy Hoffa, en 1975.

"Tenemos un problema real e inmediato en el que tenemos un presidente de gánsteres que cree que puede hacer lo que quiera ... el problema es que, si realmente se sale con la suya, entonces todos tenemos un problema", señaló en entrevista para "The Guardian".

AFP / D. Leal

Señaló que "la irritación de las personas a su alrededor que realmente lo defienden, estos republicanos, es terrible, y debemos hacer algo al respecto".

Al preguntarle de la posibilidad de que Trump fuera encarcelado por la actual investigación de juicio político, señaló "Oh, no puedo esperar para verlo en la cárcel. No quiero que muera, quiero que vaya a la cárcel ".

El ganador del Oscar por El Padrino. Parte II y Toro salvaje también expresó su desagrado por el partido republicano; "el descaro de la gente, que lo rodea, que son los que le defienden realmente. Estos republicanos, es terrible. Debemos hacer algo al respecto".

De Niro también se refirió al tema durante su participación en la grabación de un episodio para el programa The Graham Norton Show, que se transmitió el pasado 11 de octubre.

"Hoy, tenemos un presidente extraño y retorcido que cree que es un gángster, que ni siquiera es un gángster muy bueno ... Los gángsteres tienen honor, le das la mano y ellos tienen tu palabra y tú tienes la suya y eso es todo. Pero con este tipo, no es el caso ", sentenció.

JB