El dentista y creador de contenido en TikTok, Axel Daniel Baca Ursino, conocido en la plataforma como @axlurs, ha ganado reconocimiento por compartir información valiosa sobre salud bucal con sus más de 79 mil seguidores. Recientemente, publicó un video en el que señala cinco pastas dentales que no recomienda utilizar, generando un debate sobre la eficacia y seguridad de ciertos productos de higiene oral.

Las advertencias de otros profesionales de la odontología respecto al uso de ciertas pastas dentales. Por ejemplo, la dentista Aija Hietala-Lenkker, de la Asociación Dental Danesa, desaconseja el uso de pastas que no especifican la concentración de flúor, ya que una cantidad insuficiente puede ser ineficaz contra las caries. Recomienda que las pastas para adultos contengan al menos mil 450 ppm de flúor. Además, advierte que las pastas blanqueadoras pueden ser perjudiciales para personas con sensibilidad dental, caries o boca seca, ya que podrían dañar las encías y las membranas mucosas.

>

Asimismo, el dentista Simón Pardiñas, director de la Clínica Pardiñas en Coruña, ha señalado que los blanqueamientos dentales efectivos no se logran con productos de venta libre en España y Europa. Critica el uso de tiras blanqueadoras y polvos de moda, indicando que no ofrecen resultados significativos. Pardiñas enfatiza que la blancura extrema observada en los dientes de algunos famosos se debe a carillas o fundas dentales, y no a pastas blanqueadoras.

5 pastas dentales que NO recomienda

Pastas con carbón activado Pastas sin flúor Pastas con peróxido Pastas con microesferas de plástico Pastas demasiado abrasivas

Es esencial que los consumidores estén informados sobre los productos que utilizan en su higiene bucal. Consultar con profesionales de la odontología y prestar atención a las recomendaciones basadas en evidencia científica puede ayudar a mantener una salud dental óptima y prevenir posibles daños asociados al uso de productos inadecuados.

BB