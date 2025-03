Selena Quintanilla: La reina del tex-mex sigue vigente a 30 años de su muerte

Es 1995: la cantante Selena, de 23 años, ocupa los primeros lugares de popularidad en la radio; los mexicanos la habían visto recientemente un año antes en la telenovela "Dos mujeres, un camino" y habían cantado con ella en su concierto en Monterrey.

Es 2025, Selena Quintanilla es escuchada cada mes por 8.5 millones de personas; la audiencia menor de 25 años se disparó 80% en los últimos cinco años y está en 170 mil listas de reproducción.

Selena murió el 31 marzo de 1995, y mientras a su asesina convicta Yolanda Saldívar le acaban de negar su libertad condicional , la cantante reina en las plataformas de música.

Blanca Martínez, periodista especializada en regional mexicano, editora de las revistas "Bombazos musicales" y "Furia musical" en la década de los años 90, reconoce el talento AB Quintanilla, hermano de la artista, y los compositores que colaboraron con él, como Pete Astudillo.

"Cualquier canción que ahorita escuchen de Selena suena fresca y actual, no se oye vieja".

Por eso, Blanca no duda que la leyenda de Selena llegue a ser tan grande como la de Pedro Infante.

"Era una mujer muy creativa, a sus 23 años tenía planes para hacer muchas cosas; imaginen hasta dónde hubiera llegado teniendo a su disposición herramientas como Tik Tok, o Instagram para mostrar sus diseños de ropa, por ejemplo".

Martínez explica que Selena logró conquistar a la gente también gracias a su sencillez.

"Nunca se la creyó, ya había ganado el Grammy y ya era famosa, pero seguía siendo la misma chava humilde del principio, y tenía una calidad humana especial".

Quieren ser como ella

Cuando Selena y Los Dinos incursionaron en el mercado grupero (hoy regional mexicano) a principio de los 90, era un mundo dominado por hombres , pero en el momento de su muerte la cantante era la reina indiscutible del género.

“Todas las mujeres del regional mexicano deberían agradecerle la carretera sin obstáculos que les dejó. La primera vez que se presentó en Monterrey el público le aventó botes de cerveza, pero ella aguantó y al final terminaron ovacionándola; el éxito que tuvo no fue de un día para otro, fueron años de mucha lucha, incluso tuvo que superar el problema del lenguaje, porque hablaba spanglish", cuenta.

Selena abrió la puerta a las siguientes generaciones de artistas, afirma Blanca.

"Hizo que las mujeres, aunque salieran escotadas y con mallas superapretadas, fueran respetadas. Fue inspiración para todas las chicas latinas de EU".

Figuras como Selena Gomez, Becky G, Beyoncé, Jennifer Lopez, Karol G, Demi Lovato, Belinda, Thalía, Ángela y Majo Aguilar, Danna Paola, por mencionar algunas, han mostrado su admiración por la cantante, incluso han admitido que la música y estilo han tenido influencia en su propuesta artística.

También en la estética Selena marca tendencia: en una época donde la figura ideal era espigada y delgada, ella rompió esquemas con sus curvas y derrier de impacto, que artistas como J. Lo o Kim Kardashian pusieron de moda.

"Una vez durante una sesión de fotos me dijo: 'dicen que mis pompis no son naturales, pero chécale sí son naturales', y se dio varias nalgadas; no era de sentirse la superdiva, ella pensaba que era normal, usaba poco maquillaje, pero eso sí, siempre su labial rojo y el pelo negro liso".

El legado

Un museo, marcas de maquillaje, la estrella en el Paseo de la Fama, la figura de cera en el Museo de Madame Tussauds, vinilos, remasterización de álbumes como Entre en mi mundo (1992), etcétera, fueron realizados bajo la supervisión de su hermana Suzette.

También se han realizado series y películas como: "Selena" (1997), "El secreto de Selena" (2018), "Selena: la serie" (2020) y "Selena y los Dinos" (2025), este último es un documental que se estrenó en enero pasado en el Festival de Cine de Sundance, llevándose el premio del público.

Libros

Cuatro autores han escrito sobre Selena, entre ellos su viudo Chris Pérez, publicó "Para Selena, con amor".

Cera

Selena tiene dos figuras de cera en el Museo Madame Tussauds, en las sedes de Hollywood y NY.

Serie tv

Con la aprobación de los Quintanilla, Netflix estrenó en 2020 la serie con Christian Serratos

J. Lo

En 1997 dio vida a Selena, en el filme homónimo, cobrando un millón de dólares.

