Rinden homenaje al cine noir en “Los minutos negros”

Luego de una buena acogida por el Festival Internacional de Cine de Morelia y el Festival Mórbido de la Ciudad de México, la nueva película de Mario Muñoz, “Los minutos negros”, basada en la novela de Martín Solares del mismo nombre, continuará su recorrido por otros festivales esperando que llegue a la cartelera nacional en el primer trimestre del 2022, así lo cuenta en entrevista esta dupla creativa.

De hecho, resalta Martín que debido a los lazos amistosos que tienen en Guadalajara, la intención es ofrecer exhibiciones especiales en la ciudad antes del estreno, todo está en que la distribuidora lo disponga y estarán avisando próximamente. La trama del libro, la trabajaron tanto Solares como Muñoz para desarrollar el guion, el cual tanto en historia como en estética, hace un homenaje al cine noir.

La premisa central es la de un policía que está a punto de dar con un asesino serial, pero todo se contrapone para que logre su cometido, el mismo sistema de corrupción e impunidad en México, termina por aniquilarlo.

Este libro en el que se desarrolla la película, se publicó en el 2006 y cuenta Martín que no tenía ni un mes de su salida cuando le escribe su editor para comentarle que un director de cine mexicano quería hacer una adaptación. “Y así fue como me puse en contacto con Mario Muñoz, en ese entonces él estaba editando ‘Bajo la sal’, su primer largometraje, una historia policiaca y de terror estupenda, con una gran fotografía; ocurre en Baja California, y me enseñó un primer corte, aun sin los efectos especiales definitivos y la verdad es que quedé deslumbrado”.

Martín le dijo que si eso quería hacer también con su novela y que de verdad se viera que ocurre en el Golfo de México, aceptaba que se hiciera la adaptación. “Y así comenzó ya una amistad de hace unos 15 años en los cuales dedicamos casi seis para trabajar en el guion”. Tardaron tres años en hacer una primera versión y los otros tres más fueron para hacer las correcciones pertinentes. “Porque cuando uno escribe un guion de cine a cuatro manos, en realidad lo está haciendo a seis, hay un tercer escritor invisible que es el azar y que colabora quitando a unos actores del escenario, agregando a otros e incluyendo a más”.

Comparte Martín que quiso hacer este ejercicio con Mario porque quería aprender de un modo práctico en dónde estaba la frontera entre la literatura y el cine, “fue un aprendizaje de varios años muy divertido y muy exigente en donde mutuamente tratamos de resolver los retos, a cuatro manos”.

Martín Solares comparte que hizo este ejercicio con Mario Muñoz (en la foto) para encontrar la frontera entre la literatura y el cine. ESPECIAL

Por su parte, Mario se vuelve a meter en la historia del crimen y la impunidad a través del género policiaco con esta su segunda película. “Me gusta mucho la literatura de detectives y me gusta mucho el cine negro Y aquí (en ‘Los minutos negros’) la fuerza de la historia y del autor, así como la riqueza de imaginación que se genera en la literatura, pues era muy evidente. Y las posibilidades de reinventar un poco el cine noir para nosotros desde México, que es un lugar verdoso, tropical y sudoroso con Rigo Tovar sonando en las bocinas, pues me parecía un reto fantástico”.

Confiesa que él tenía las ganas de contar una historia policíaca como esta con un sello más auténtico y más mexicano, “que le hablara más a nuestra audiencia y nuestro país acerca de cómo entendemos aquí las cosas, lo que significa ser héroe, intentar hacer justicia y el gran tema que es la corrupción en la que vivimos”.

La película es protagonizada por Leonardo Ortízgris, Kristyan Ferrer, Sofiìa Espinosa, Carlos Aragón, Enrique Arreola, Mauricio Isaac, José Sefami, Juan Carlos Remolina, Enrique Singer, Paloma Woolrich y Tiaré Scanda. Cuenta Mario que una vez que se fueron definiendo los rasgos de los personajes fueron apareciendo las caras de los actores, quienes provienen del teatro y la televisión y el cine, y aunque son figuras muy reconocidas y con gran trayectoria, no son mediáticas, lo cual le dio un plus a la historia porque de inmediato sucede que el público asocia sus caras con los personajes de la trama.

Con respecto a plantear estos conceptos de la impunidad y la corrupción en un círculo vicioso que se repite constantemente, expresa Mario que para eso funciona la ficción, que es un vehículo para poner estas situaciones de frente. “El arte no da respuestas, pero genera preguntas interesantes para que nos las llevemos y las pensemos. Y esa es la intención con ‘Los minutos negros’”.

El trabajo colaborativo continuará entre Mario y Martín, ambos están desarrollando proyectos como una comedia negra de la cual Solares escribió el guion, de hecho también el autor ha escrito episodios para series de temática policíaca e histórica.

EL DATO

Sinopsis

A finales de los años 70, en la ciudad petrolera de Paracuán, en el Golfo de México, hay un asesino suelto. Los cuerpos destrozados de tres niñas del pueblo aparecen de forma desafiante en distintos puntos de la ciudad. El detective encargado de la investigación, “Travolta” y su equipo parecen estar más interesados en enterrar el caso que en resolverlo. Pero un pequeño grupo de agentes, encabezado por el teniente “Vicente Rangel”, el novato “Macetón Cabrera” y el misterioso “Madrina Romero”, junto con una arrojada periodista de la Ciudad de México, descenderán por una peligrosa espiral de secretos y corrupción a fin de encontrar al “Chacal” y llevarlo ante la justicia.