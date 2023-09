Ricky Martin y Christian Nodal reversionan “Fuego de Noche, Nieve de Día”

El astro boricua, Ricky Martin, acaba de estrenar una nueva versión de su clásico “Fuego de Noche, Nieve de Día” junto al sonorense Christian Nodal, uno de los artistas más importantes de la música mexicana.

Esta reversión de la popular balada, producida por el maestro Julio Reyes Copello, pone de ejemplo que cuando se unen dos grandes talentos para interpretar un mensaje con sentimiento acompañado de una impecable instrumentación, solo queda escuchar y navegar por las sensaciones que la canción despierta.

Sobre cómo surgió la idea de regrabar uno de los temas favoritos de su público, Ricky comparte, “desde que empecé con los conciertos sinfónicos me di cuenta de que esta canción no solamente tiene una historia maravillosa, sino que conecta con muchísima gente. Fue entonces cuando se me ocurrió grabarla nuevamente, pero esta vez con sonidos clásicos y con la ayuda del gran productor, el maestro Julio Reyes Copello, quien de una manera u otra ha marcado momentos muy importantes en mí carrera y que sabía que transformaría la canción resguardando siempre su magia”.

Al mismo tiempo Ricky quiso unir fuerzas, generaciones, culturas y crear una explosión “porque creo que esta canción se presta para eso. Ahí es cuando entra Christian Nodal, quien está haciendo un trabajo maravilloso en la música. Se nota que estudió mucho la canción y dejó su alma detrás del micrófono. Yo creo que el público se va a dar cuenta que él trajo consigo a todos sus ancestros a esta producción, lo entregó todo y cuando la escuché por primera vez, se me aceleró el corazón, se me hizo un nudo en la garganta y me sentí muy a gusto trabajando con él”.

Y es que el tema incluye arreglos rancheros, los cuales suenan en los momentos donde canta Nodal.

“Me sorprendí mucho cuando incluyeron las trompetas del mariachi, fue algo que rompió totalmente las emociones en mí. Esta canción ya era perfecta, pero agradezco la oportunidad, musicalmente me llenó completamente, estoy feliz y orgulloso, me puse muy nervioso, hice cosas que no había hecho antes y eso también es un reto grande”, expresa el sonorense.

Ricky reconoce el gran trabajo musical que está haciendo Nodal con su propuesta sonora.

“Este monstruo que está aquí, está haciendo cosas maravillosas en la música y yo simplemente me siento y veo lo que está haciendo. Por eso tenemos que unir fuerzas y creo que esta canción se presta para eso, es una canción con una historia maravillosa y ahí es que entra este individuo haciendo un trabajo maravilloso en la música y es un gusto trabajar con él”.

En tanto, refrenda Nodal que para él es un sueño cumplido colaborar con Ricky. “De verdad que es un honor. Ya me imagino a todas las personas que se estarán muriendo de envidia cuando nos vean juntos. Le digo… ‘que mala suerte posar al lado tuyo, pero que buena suerte estar a un lado tuyo’ (risas). Ha sido algo soñado este dueto, este tema tan especial que desde lo más profundo del alma te remueve los sentimientos y te hace un huracán. Yo creo que mucha gente se va a sentir identificada, lo va a disfrutar muchísimo, los arreglos son preciosos, pero todo el video y también toda la energía (que hay)”.

Finalmente, refrendas ambos intérpretes que la canción se va a escuchar mejor si la gente acompaña la escucha con un tequila en mano.

CORTESÍA

Ya comenzó su gira “Ricky Martin Sinfónico”

Además, el boricua, tras recibir el Premio Nacional Ceiba (National Ceiba Award) en la celebración anual del Museo Nacional de Arte y Cultura Puertorriqueña en los Estados Unidos, llegó a México con su tour “Ricky Martin Sinfónico”, con el que conquistó al público con sus conciertos en Cancún y Mérida, las dos primeras ciudades de su recorrido por nuestro país, con un éxito rotundo.

Será mañana miércoles 20 de septiembre cuando esta gira llegue a la Arena Ciudad de México, para continuar el 22 de septiembre en el Estadio Olímpico de Querétaro; el 24 de septiembre, en la Explanada Polifórum de León; el 27 de septiembre, en el Estadio 3 de Marzo de Guadalajara; y el 29 de septiembre, en el Estadio Banorte de Monterrey.

Nominado al Latin Grammy 2023

Ahora que se dieron a conocer las nominaciones a la entrega número 24 del Latin Grammy, Ricky resultó nominado en la categoría de Mejor álbum del año por su disco “Play”.

En la terna se mide con Pablo Alborán por “La Cuarta Hoja”, con Paula Arenas por “A Ciegas”, con Camilo por “De Adentro Pa Afuera”, con Andrés Cepeda por “Décimo Cuarto”, con Juanes por “Vida Cotidiana”, con Karol G por “Mañana Será Bonito”, con Natalia Lafourcade por “De Todas Las Flores”, con Fito Páez por “Eadda9223” y con Carlos Vives con “Escalona Nunca Se Había Grabado Así”.