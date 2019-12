Ricky Martin llega a los 48 años como una de las máximas figuras latinas

El cantante puertorriqueño Ricky Martin, quien arrancó su carrera musical a mediados de la década de los 80 como parte de la agrupación Menudo, y a partir de 1991 decidió seguir en solitario, festejará este martes su cumpleaños 48 como una de las figuras latinas más reconocidas a nivel internacional.

Enrique Martin Morales, su nombre real, nació el 24 de diciembre de 1971 en San Juan, Puerto Rico. Es hijo de Enrique Martin Negroni, psicólogo, y Nereida Morales, contadora pública. Inició su carrera a muy corta edad como modelo, además de participar en coros religiosos y obras de teatro.

En 1989, el cantante llega a México para firmar un contrato y con dos disqueras y así grabar dos álbumes de estudio. Dos años más tarde, formó parte de la telenovela Alcanzar una estrella, en la que dio vida a "Pablo".

De este éxito televisivo, surgió una adaptación cinematográfica titulada Más que alcanzar una estrella, con la que Ricky Martin ingresó a la industria del cine. Meses después, el cantante lanzó su álbum debut homónimo, del que promocionó sencillos como Fuego contra fuego, Dime que me quieres y Juego de ajedrez, entre otros.

Su aportación a la música en español es reconocida con 10 álbumes de estudio y exitosos sencillos que también cantó en inglés, tales como Livin' la vida loca, She bangs, La copa de la vida, éste último como tema oficial del mundial de futbol Francia 98.

Entre los reconocimientos que ha recibido por su trayectoria musical están dos premios Grammy, cuatro Latin Grammys, tres Billboard, ocho Billboard Latin Music Awards, ocho MTVs, ocho World Music Awards y dos American Music Awards.

Su labor filantrópica

No todo ha sido espectáculo para el cantante, también ha luchado por causas nobles que lo han hecho merecedor de homenajes y reconocimientos, como la Persona del Año en 2006 por la Academia Latina de grabación, así como Hombre del Año durante la premiación de los Grammys Latinos.

El cantante de María creó el proyecto People For Children, que se encarga de la erradicación del tráfico y la explotación sexual infantil y ha sido embajador de la UNICEF.

Además, se ha pronunciado a favor de los derechos de la comunidad LGBT+ y fue reconocido en septiembre pasado durante la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz 2019 en Mérida, México.

En 2010, Ricky Martin hizo pública su homosexualidad a través de su cuenta de Twitter cuando se encontraba en una relación con el chileno Cristóbal Olivos. Dos años antes se convirtió en padre de los gemelos procreados mediante gestación subrogada, Valentino y Matteo Martin.

En 2016, el boricua comenzó una relación con el artista plástico sueco-sirio Jwan Yosef y lo hizo oficial en su cuenta de Instagram después de varias fotografías de viajes donde fueron captados juntos, en 2017 ambos contrajeron nupcias en secreto.

Más miembros llegarían a la familia Martin-Yosef, con la llegada de su hija Lucía el 31 de diciembre de 2018, y el 29 de octubre de 2019 con Renn, su cuarto hijo.

Con innumerables éxitos musicales, reconocimientos importantes, apariciones en programas de televisión, así como su reciente protagónico en la serie The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story, Ricky Martin parece no tener ya ningún objetivo, pues los ha logrados todos; sin embargo, llega a los 47 años como padre de familia de cuatro hijos con un matrimonio sólido después de enfrentar las duras críticas por su orientación sexual.

Con una dieta completamente vegetariana desde 2013, afirma sentirse muy bien, también gracias al yoga. Ricky Martin, es un artista que desde los años 80 no ha se ha detenido en su trabajo y ha podido trascender las fronteras del idioma como las del tiempo, pues sigue siendo un referente internacional sobre música latina. ¿Qué más le falta por hacer al talentoso puertorriqueño?

AC