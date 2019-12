Revelan tráiler de "007: No Hay Tiempo Para Morir"

Aunque “James Bond” intentó llevar una vida tranquila en Jamaica, su amigo “Felix Leiter” de la CIA aparece para pedirle ayuda en el tráiler oficial de la película "No time to die" ("No Hay Tiempo Para Morir"), dirigida por Cary Fukunaga.

En esta nueva entrega, el agente secreto del “MI6”, interpretado por Daniel Craig, tendrá la misión de rescatar a un científico secuestrado, lo que lleva a “Bond” a dar con el rastro de un misterioso villano armado con nueva tecnología peligrosa.

En el adelanto de 2:36 minutos, Craig se aprecia en varias escenas de acción, que incluyen un salto de “Bond” desde un puente, explosiones, muchos disparos desde un Aston Martin DB5, equipado con pistolas Gatling en los faros.

El largometraje, que se estrenará en abril de 2020, se rodó en Londres, Inglaterra, y Jamaica, así como en Noruega e Italia, además representa la despedida de Daniel Craig como el “agente 007”, luego de cinco producciones de la saga de acción.

En "No time to die" repiten en el elenco Ralph Fiennes, Rory Kinnear, Ben Whishaw, Naomie Harris, Lea Seydoux y Jeffrey Wright, mientras que Rami Malek dará vida al villano del filme.

La producción estuvo marcada por la salida del director Danny Boyle y su coguionista John Hodge, quien ocasionó un retraso considerable al inicio del rodaje; después Cary Fukunaga reemplazó a Boyle y Phoebe Waller-Bridge se encargó de darle los últimos detalles al guion.

Después el rodaje se vio afectado por la lesión que sufrió Craig en el tobillo, así como una explosión en el set y el arresto de un hombre que descubrió que había ocultado cámaras en los estudios de Pinewood.

