Revelan todo el cartel del Dreamfields

Después de haber destapado a Alesso y a Tiësto como las cabezas del Festival Dreamfields, a celebrarse este próximo 17 y 18 de noviembre, en las inmediaciones del Estado Akron, los organizadores dieron a conocer el resto del cartel que conformará a esta fiesta; es así que el sábado 17 se presentarán: Don Diablo, R3hab, Vini Vici, Mariana Bo, Salvatore Ganacci, Da Tweekaz, Gunz for Hire, Wildstylez, Kikeone, Ran-D, Rebourne, Sound Rush, Sub Zero Project, Villain, Arty, entre varios más.

Para el domingo 18 de noviembre, aunado a Tiësto, llegarán: Oliver Heldens, Ookay, Timmy Trumpet, Lara Klart, Noizilla, ALPHA 9, David Gravell, entre muchos más.

Sin duda, Dreamfields Festival es una de las citas con la electrónica más grande del mundo, y su llegada a Guadalajara convertirá a nuestra ciudad en un punto de encuentro para aquellos que buscan un espectáculo sofisticado, en gran formato y con sonidos de vanguardia. Durante los dos días y en 20 hectáreas de terreno adyacente al Estadio Akron, se darán cita los mejores DJ’s.

Imperdible

Las entradas

Admisión general: Incluye acceso el 17 y/o 18 de noviembre, zona de comida, barras, baños, juegos mecánicos.

VIP: Lo anterior, más zonas exclusivas elevadas en escenarios, restaurant, zonas de descanso preferenciales.

Diamante: Lo anterior más kit de bienvenida, estacionamiento y transporte especial de ingreso, recepción, cena a 3 tiempos con chef reconocido, baños exclusivos.

Lo básico para disfrutar