Revelan nuevo avance de "Spider-Man: Far From Home"

Luego de la promoción de Tom Holland por México, Marvel Studios reveló un nuevo avance de “Spider-Man: Far From Home”, filme que da pauta a la fase cuatro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

"Si no has visto a ´Avengers: EndGame´aún, deja de mirar, porque hay algunos spoilers serios que están por aparecer"

Previo al anuncio en redes sociales, el actor y protagonista Tom Holland advirtió que el tráiler contiene “spoilers” por lo que, si no se ha visto aún la película “Avengers: EndGame” no recomienda mirar el avance.

"Si no has visto a ´Avengers: EndGame´aún, deja de mirar, porque hay algunos spoilers serios que están por aparecer. Pero si has visto a ´Avengers´, disfruta el tráiler ”, dijo Holland, que es conocido por revelar accidentalmente datos importantes de sus películas.

De acuerdo con Sony y Marvel, “Peter Parker” nos contará el siguiente capítulo de la saga “Homecoming”. El superhéroe decide unirse a sus mejores amigos “Ned”, “MJ” y el resto de la pandilla para irse de vacaciones a Europa. Sin embargo, el plan de “Peter” se ve arruinado luego de que acepta a descifrar el misterio de varios ataques de criaturas elementales y el encuentro con "Mysterio".

La producción número 23 del UCM es dirigida por Jon Watts, escrita por Chris McKenna y protagonizada por Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Michael Keaton, Jacob Batalon y Cobie Smuders, entre otros. El filme espera estrenarse el 2 julio.

AC