Resorte, segundo "headliner" del Rock X la Vida

El grupo de rock Resorte son el segundo "headliner" del cartel que integran las bandas que se presentarán en el Festival Rock X la Vida, anunciaron productores del evento.

A través de redes sociales, la cuenta oficial de Rock X la Vida compartió un video corto donde presenta al grupo que se presentará en uno de los escenarios de la edicón número 13 del festival, que se llevará a cabo el próximo 6 de abril en el Parque Agua Azul.

Con ustedes los siguientes invitados al @Rockporlavida ➡️ @Resorte_Oficial ��



¡GANA TU ACCESO!



Da RT junto con tu nombre completo y #RockxLaVida13 �� Todos los que lo hagan correctamente y reciban un Me Gusta de nosotros ganan boleto sencillo ��



¡VÁLIDO SOLO HOY! pic.twitter.com/6LNk6VYyqT — Rock Por La Vida (@Rockporlavida) 11 de marzo de 2019

Su origen data de 1995, época donde grandes exponentes del Nu Metal daban de que hablar alrededor del mundo. En este mismo año, sale a la luz su primera carta de presentación, “América”.

Desde su placa debut, “República de Ciegos”, "su música se ha caracterizado por la fuerza de los graves y la furia con la que son arrojadas sus líricas en cada canción", escribieron los productores.

FACEBOOK / RockporlaVida

Alejandro Tavares, locutor de radio Máxima FM, había presentado en rueda de prensa las primeras bandas que conforman el cartel, y aseguró que aún faltaban dos "headliners" por anunciar.

“Hay todavía dos ´headliners´ que no vamos a anunciar hoy, realmente no los estamos anunciando no porque no los tengamos confirmados, sino porque nos pidieron que tuviéramos un poco de prudencia en los tiempos”, dijo en la pasada conferencia.

El primer grupo revelado el mismo día fue Los Pericos, por lo que Resorte se convierte en el segundo, dejando un sólo puesto para el último "headliner".

Los boletos para el evento son completamente gratuitos y pueden conseguirse a través de los turnos en vivo de la Unidad Móvil de Máxima 106.7 y a través de redes sociales.

AC