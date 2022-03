El pleito entre los cantantes Residente y J Balvin tomó fuerza luego de que el rapero René Pérez publicara su nueva canción en colaboración con Bizarrap, llamada “BZRP Music Sessions, Vol. 49” en la cual se lanza contra el reguetonero.

¿Cómo comenzó esta disputa entre los músicos?

En el 2021 fueron publicadas las nominaciones a los Latin Grammy. En esa ocasión J Balvin recibió tres nominaciones a los premios, pero el cantante se mostró inconforme y tuiteó que "los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan", haciendo referencia al número de menciones que obtuvo.

Tras su comentario, J Balvin señaló que quería alzar la voz para defender el género urbano y que su trabajo fuera reconocido, pero no tuvo buena respuesta.

El cantante de "Mi Gente" recibió críticas pues usuarios e incluso famosos señalaron que estaba molesto por no ser líder en las nominaciones de esa edición de los Grammys.

Residente usó sus redes sociales y publicó un video donde se lanza contra J Balvin por "querer boicotear los premios".

"Si los Grammys no nos valoran entonces, ¿por qué yo tengo 31 Grammys?", comenzó René Pérez.

En el material el cantante puertorriqueño afirmó que C. Tangana, Rauw Alejandro, Bad Bunny, Ozuna, Karol G y otros colegas fueron reconocidos por su trabajo.

“Tu música es como un carrito de hot dogs, a mucha gente le puede gustar a casi todo el mundo, pero cuando esa gente quiere comer bien, se va a un restaurante y ese restaurante es el que tiene las estrellas Michelin”, finalizó Residente.

"José" decidió responder a las críticas de residente y publicó en su cuenta de Instagram varias imágenes en donde aparece en un puesto de hot-dogs y lanzó su colección de playeras, sudaderas y bolsas con estampas de la comida rápida.

Recientemente, Residente informó a sus seguidores que el personal de J Balvin intentó censurarlo por su nuevo tema, pues amenazaron con demandar a su sello discográfico si sacaba el tema.

"En estos días iba a sacar un tema (...) En el tema hablo de muchas cosas que para mí son importantes dentro de la música y al final le dediqué un par de líneas a un pendejo del género urbano", señaló René Perez.

El video recibió más de cuatro millones de reproducciones y cientos de comentarios de apoyo al cantante.

"Pidieron una llamada al presidente de mi disquera para que me detuviera para que no saque el tema".

"Al final, no me importa si me demanda, no me importa si no me ponen en los playlists. A mí no me importa ser el número uno", finalizó Residente.

El día de ayer 3 de marzo, Residente publicó "BZRP Music Sessions #49" donde tilda de “pendejo y racista” J Balvin.

En tan sólo un día de haber salido a la luz, la canción cuenta con más de 20 de reproducciones en Youtube. Hasta el momento el reguetonero no se ha manifestado al respecto.

