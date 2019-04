Renée Zellweger llega a los 50, experimentada y con cirugías

Hoy jueves cumple cincuenta años la actriz Renée Zellweger y, en este primer medio siglo de vida la estadounidense puede presumir algo que no todos los artistas Hollywoodenses tienen un Oscar, tres Globos de Oro, un BAFTA y tres premios del Sindicato de Actores.

Con una carrera que fue en ascenso principalmente en el inicio del siglo XXI, Zellweger hizo papeles tanto en comedias románticas como musicales y dramas. Fue con cintas como "El diario de Bridget Jones" y "Chicago" -que le valieron la nominación a Mejor actriz en los Oscar en 2001 y 2002-, y "Cold Mountain" con la que finalmente se llevó el Oscar como actriz de reparto por su actuación en 2003, Renée se consagró en Hollywood.

Sin embargo desde años atrás había captado la atención del público con su participación en la cinta "Jerry Maguire" (1996) regalándole a su público la clásica escena de amor en la que Cruise dice la frase "You complet me" (tú me completas), misma que ha sido parodiada en cintas como "LEGO Batman".

Hija de padre suizo y madre noruega, Zellweger también ha incursionado en el doblaje prestando su voz para cintas como "Bee Movie", "El espantatiburones" y "Monsters contra aliens" y más recientemente anunciando que fue la elegida para interpretar a Judy Garland en la biopic de la protagonista de "El mago de Oz".

En los últimos años su nombre no ha sido tan constante en la industria, únicamente teniendo películas exitosas como "El bebé de Bridget Jones", sin embargo será este año cuando también incursione en las plataformas digitales al formar parte del thriller "Dilema" de Netflix.

Cambio de imagen

Además de su trabajo actoral, la belleza de la actriz ha sido señalada en los últimos años por sus cambios físicos debido a las cirugías plásticas que se ha realizado.

Renée apareció en 2014 en Los Ángeles con un rostro que varios medios tacharon de "irreconocible", sin embargo, tiempo después cuando se le vio en la filmación de "El bebé de Bridget Jones" de nuevo parecía la misma.

A raíz del lanzamiento del tráiler de "Dilema" de nueva cuenta han surgido los comentarios en torno a su imagen.

