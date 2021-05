Reik hace equipo de nuevo con Maluma

Luego del éxito que resultó “Amigos con derechos” hace dos años, Reik y Maluma se vuelve a unir en colaboración para presentar el tema “Perfecta”, canción que ya está disponible en plataformas digitales, al igual que el videoclip.

En conferencia de prensa virtual desde Los Cabos, Jesús y Julio, compartieron que hacer música con el intérprete colombiano refrenda la camaradería que tienen, pues destacaron la disciplina y el compromiso que tiene Maluma para trabajar, según sus palabras es alguien muy cumplido que cundo promete algo, es porque incluso cinco minutos antes de la hora que dijo, ya lo tiene resuelto.

“Nos quedamos con muy buen sabor de boca desde la vez pasada"

"No sé de allá para acá, pero de Reik hacia Maluma, hay un respeto y una admiración tremenda por el trabajo que ha hecho y la carrera que ha construido. En cuanto a por qué la gente conecta con lo que hemos hecho con Maluma… sabrá Dios. Nosotros hacemos las canciones con todo el amor del mundo y se las ofrecemos a ustedes, al final se trata de vivir un proceso con un artista al que respetamos y que además disfrutamos el proceso de trabajar con él”, cuenta Jesús.

Reik se dio a conocer interpretando baladas y esto no lo han dejado de lado, pero resaltan que como exponentes del pop, el urbano es ahora la evolución de este género, y seguirán en esta misma línea, mientras siguen ofreciendo grandes baladas como las que hicieron recientemente con Sebastián Yatra y Morat, incluso también les interesa desarrollarse en otros géneros como el regional, ya han tenido oportunidad de hacer sinergia con Christian Nodal y Grupo Firme.

La canción ya se encuentra disponible en todas las plataformas. Especial

Su música se escucha en países que ellos no hubieran imaginado, como Italia o Budapest, y Julio agradece el cariño del público y el respeto al idioma español, porque resalta, que antes para llegar a otros mercados había que cantar en inglés y hoy observa que son los artistas anglosajones a los que ahora les interesa grabar en castellano.

Aunque Bibi no estuvo presente en la charla, Julio y Jesús fueron cuestionados sobre la participación de su compañero en “Luis Miguel, la serie” donde interpreta al músico y compositor Kiko Cibrián, personaje con el que además guardan una gran amistad, pues también estuvo detrás de sus primeros proyectos discográficos.

Ambos se dijeron muy contentos de que Bibi esté desarrollándose en otras áreas, también les preguntaron si harían un dueto con Luis Miguel, sin embargo, Julio subrayó que no cree que eso suceda porque “El Sol” se quedó con un estilo de trabajo como el que se aprecia en la serie, por lo cual no cree que suceda, pero de darse, estarían muy emocionados.

“Luis Miguel canta precioso, es un icono de la música, ha tenido grandes canciones en su carrera, no le hemos conocido, se quedó en un estilo de carrera como la que manejó en aquel entonces, pero si un día pasa, felices lo hacemos. No me imagino a las dos voces juntas (a la de Jesús ‘El Sol’), ha de estar precioso eso”. Finalmente con respecto a retomar la agenda como sucedía antes de la pandemia, resaltó Jesús que ya hay planes de regresar porque extrañan mucho el contacto con la gente, “y ese calorcito que se siente en los shows”.

MB