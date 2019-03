Rebecca Jones comparte fotos de lo que fue su lucha contra el cáncer

Rebecca Jones compartió en su cuenta de Instagram un par de fotografías de lo que fue su lucha contra el cáncer.

La actriz reflexionó sobre este difícil momento en el que admite, aprendió mucho y prometió sobrevivir.

"28 de febrero de 2018. Estas fotos me las tomé ese día en que mi amado @pupy.estilista vino a casa a raparme. Un acto de amor de su parte y uno que para mí significó el inicio de una lucha sin cuartel, un largo viaje de dolor, pero también de mucho aprendizaje. Ese día me prometí sobrevivir. Porque el que lucha siempre puede equivocarse, el que no, ya está equivocado".

"#unañodespues#cancer #survivor #nuncaterindas#nevergiveup #life #love", escribió. A finales del año paso, Jones platicó sobre su lucha y el cambio que vivió.

"Es un año impresionante, el año más fuerte de mi vida, porque comencé este año trabajando en una gira, me enfermé de cáncer, me traté de cáncer, erradiqué el cáncer y ya estoy de regreso trabajando, ha sido meteórico", comentó. "Te hace volver a oler, a disfrutar, a convivir, una sonrisa logra muchísimas cosas, a saber que no pasa nada con muchas situaciones con las que nos enojamos en el día a día, los pensamientos tóxicos hay que erradicarlos", expresó.

