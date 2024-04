El pasado domingo se desarrolló el tercer programa de la reciente temporada de “MasterChef Celebrity” a través de Azteca Uno, donde la tapatía Camila Fernández se convirtió en la tercera expulsada del reality show de TV Azteca que se transmite los domingos, a las 20:00 horas.

En el reto de eliminación, la cantante tuvo que cocinar guajolote, pero el tema de las proporciones para su perfecta cocción le jugó en contra, por lo que tuvo que despedirse de la emisión.

Camila tuvo un desempeño muy bueno durante su corta estadía, fue muy aplicada en todas y cada una de sus pruebas, pero cocinar guajolote le jugó en contra. La estrella de la música ranchera habla con EL INFORMADOR sobre su participación en dicho programa: “Siempre estuve en el balcón y todo perfecto, hasta que me tocó estar en el reto de eliminación, toda nerviosa. No lo vi venir, fue algo que me tomó por sorpresa, pero la vida sigue, la vida pasa y confío en mis compañeros, sé que ellos van a sacar adelante la chamba y que alguno de ellos va a ganar por mí”.

Sobre cocinar guajolote, resalta que ella tiene experiencia cocinando pavo, “pues soy alérgica al pollo, pero son distintos tamaños, y éste (el del reto) estaba gigante. Entonces, no pensé muy bien en muchas cosas porque estaba de un tamaño estratosférico, y pues claro que se tenía que partir para que se cocinara mejor”.

Camila resalta que desde siempre le ha gustado el tema de la gastronomía: “Me gusta cocinar en mi casa, mis abuelas también cocinan riquísimo, igual que mi mamá y mi papá, pero participar en ‘MasterChef’ siempre me gustó y me latió la idea”.

Sobre los ingredientes que le cuestan más trabajo para cocinar, resalta que justo es el pollo porque reitera que es alérgica, “creo que eso es mi debilidad, porque la cochinita, la carne, el pescado y el camarón me salen muy ricos, pero con el pollo y las aves yo sí le cojeaba de ahí”.

En cuanto a los platillos que le gusta elaborar y con los cuales conquista a sus familiares y amigos, confiesa que son el ceviche de camarón, pero también “mis frijoles, el flan, la carne en su juego me sale deliciosa, así como las ensaladas. Y nunca (durante la competencia) hice ninguna ensalada, en el reto de eliminación pude haber hecho alguna deliciosa y se me cerró el mundo, no hice nada de guarnición”.

Para Camila fue toda una experiencia ser parte de un reality show: “Estuvo fuertísimo, estar en un reality nunca me lo esperé, sí es un trabajo duro, son horas y horas de estar ahí dando entrevistas”.

Resalta que no cree volver a repetir la experiencia de estar en un formato así, “como que fue mucho para mí, yo soy un poquito más privada en mi forma de ser, pero quién sabe y a lo mejor para que me conozcan mejor sí haría algo más, pero no lo sé, lo dudaría un poco”.

¿Quién es su “gallo”?

Aunque “MasterChef Celebrity” recién empieza, Camila comparte su pronóstico sobre quién podría ganar el concurso, resaltando que le ve muchas posibilidades al atleta Ernesto Cazares: “Es bueno en la cocina, es buena persona… me cae muy bien”.

Vienen sorpresas

Sobre el tema de la música, Camila recientemente se presentó en el festival “Pal’ Norte” de Monterrey, Nuevo León y adelanta que vienen más sorpresas: “Se viene una gira por todo México y Estados Unidos, voy a estar sacando también un dueto soñado que tengo y el cual me encanta, vienen también más canciones”.

Acerca de su participación en el festival de Monterrey, Camila se presentó en el escenario Hot Nuts Pilos Bar, dedicado a lo mejor de la música tradicional mexicana.

Ataviada en un elegante traje de mariachi, la cantante interpretó, por primera vez en vivo, el tema “La Suplente”, canción que se encuentra dentro su más reciente álbum, del cual se desprenden éxitos como: “Todo, Todo”, “Fue Tan Poco Tu Cariño”, “Dime Qué Se Siente” y “Como Lo Harían Dos Extraños”.

Camila Fernández participó en el festival “Pal’ Norte”. CORTESÍA

