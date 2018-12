Raymix y sus sueños espaciales

Edmundo Gómez Moreno, originario de San José del Vidrio, Estado de México, nunca se imaginó que haciendo música desde su recámara se volvería un hit en redes sociales, plataformas digitales y estaciones de radio. Él, mejor conocido como Raymix, tiene una de las canciones más pegajosas del 2018: “Oye mujer”, a dueto con Juanes que está por alcanzar las 17 millones de reproducciones, pero que este tema se remonta a 2015 y en su versión solista tiene casi 390 millones de vistas.

“Me siento muy afortunado de que mi música llena de sueños que se hizo de forma orgánica desde una computadora, más allá de disqueras o de grandes promociones, figure y esté dentro de los Top 10 del Hot Latin Chart del Billboard. Uno de mis DJ’s favoritos, Deadmau5, dice muy seguido: ‘he escuchado salir basura de estudios de alta tecnología y joyas de habitaciones de niños’”, detalla el músico, quien además, es ingeniero aeroespacial.

Música de y para el mundo

Raymix y su género de la electrocumbia le han dado a la industria un nuevo aire luego del apogeo que han significado el urbano y el reggaetón. “Mi canción ya está cruzando las fronteras, al inicio se pensaba que venía de Argentina, decían que yo era de ahí, luego se supo que soy del Estado de México, pero en realidad yo me siento del mundo, porque ahora con la tecnología y la globalización, todos somos uno mismo. La cumbia ya no es de Colombia o de México, es de todos, lo mismo con el reggaetón, la música es del mundo y para el mundo”.

Lo genuino de la música de Raymix es que busca conectar con todas las personas y no solo con un grupo social: “Lo importante es que la música es un arte en el cual, nosotros los que la creamos, intentamos generar sentimientos y cuando la estamos fabricando no estamos pensándola de forma elitista para quererle agradar a ciertas etiquetas sociales que existen, la música es universal. A mí me gusta Beethoven y Chopin, pero también me gustan Los Ángeles Azules y Marco Antonio Solís, escucho a Calvin Harris… Los estereotipos son de la antigüedad, eso es algo viejo”.

Así, el músico afirma que los estigmas sociales musicales se han derribado, y para demostrarlo, toma de ejemplo a Dj’s de fama internacional como Steve Aoki y Major Lazer, quienes incluyen en sus creaciones sonidos de cualquier rincón del mundo, como la cumbia, ritmos latinos, ambientales y africanos para crear mezclas.

De cohetes, satélites y música

Como ingeniero aeroespacial, Raymix trabajó en la NASA hace cuatro años, en el área de creación de cohetes y satélites, para relajarse escuchaba música sonidera del barrio de Tepito: “Me gustó el contraste entre estar en la NASA, la tecnología, los satélites y la cumbia sonidera detrás. Entonces, pensé en hacer música de ese tipo, antes ya había hecho música, Armin van Buuren ya había tocado algo mío de otro proyecto. Entonces, hice un video, se hizo viral y llegó hasta Juanes, quien me llamó, hicimos el featuring en una semana en Miami y ‘Oye mujer’ se convirtió en la canción más escuchada y solicitada de México”.

A raíz de estas experiencias de colaboración, destaca que ya se han acercado a él personalidades como Thalía, Becky G y La Arrolladora para crear canciones en conjunto.

Sobre su carrera como ingeniero aeroespacial, destaca: “La ingeniería es la mitad de Raymix y la música se hace con ella. Entonces, no la abandono. Ahora estoy patrocinando un proyecto de estudiantes mexicoamericanos en California que están desarrollando un nanosatélite y la misión es intentar lanzar un sampleo de ‘Oye mujer’ desde el espacio en su propio satélite y ya se hizo la primera fase, el nanosatélite se llama ‘Wayfinder II’”. A través de estos proyectos, Raymix reconoce el gran potencial de los mexicanos.

Actualmente, el artista promueve su más reciente sencillo: “¿Dónde estarás?”, el cual ya cuenta con 110 millones de reproducciones y espera dar muchas sorpresas durante el 2019.