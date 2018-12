J Balvin, en la raíz del reggaetón

El mundo podrá ser enorme, pero son contados los lugares a los que un hombre puede llamar “hogar”. Eso lo sabe J Balvin, quien acumula sellos de cientos de ciudades en su Pasaporte, pero que sabe que en México siempre encontrará la complicidad de sus seguidores, fieles a su música que lo hacen sentir como en casa.

Con esto en mente, no es extraño que la pregunta para abrir la charla con el cantante sea su sentir de volver a la Perla Tapatía, donde se presentará en el Auditorio Telmex este 7 de diciembre. “¿Lo primero que pienso cuando me dicen el nombre de Guadalajara? Que me emociona, me emociona mucho ir, ya quería regresar y hacerlo además con una propuesta diferente, porque el tour que tenemos no se parece a los anteriores, ya lo van a ver”, afirma. El timbre en su voz no deja dudas. La emoción es auténtica.

“México está muy cerca de Colombia, culturalmente y como países. Crecí viendo sus programas (es gran admirador del ‘Chavo del 8’) y su música. Así que sí, siento que es volver a casa cada que mis giras me llevan a su país”, agrega a minutos de abordar el avión que lo traerá a nuestro país.

“Son los padres del entretenimiento latino -agrega-, por lo que tener éxito allí, gente que te siga, significa mucho”. Balvin aterrizará en nuestra ciudad en el marco de Vibras Tour, una gira que lo ha llevado por buena parte de América Latina. El nombre se desprende del disco “Vibras”, donde presenta temas como “Mi gente”, “Machika” y ahora “Reggaetón”, un tema que clasifica como clave en su carrera.

Todo lo que fue y lo que será

José Álvaro Osorio Balvin, nombre real del cantante, creció bajo la influencia de mil ritmos, pero cuando comenzó a construir su propio sonido, sabía bien de dónde tomar los elementos necesarios. Y todas esas raíces, sonidos y juegos de palabras quedan reflejadas en “Reggaetón”, canción que lo mismo es un agradecimiento para sus maestros que una declaración de principios: Su música no es una moda.

“La música es un ser vivo, con movimiento. No creo que exista género intocable y una manera de honrar a esta profesión es buscando crear nuevos estilos. Yo entiendo que exista gente que tenga miedo de arriesgarse con fórmulas nuevas, pero yo soy un agradecido, porque la gente ha recibido muy bien cada cosa que emprendo”.

Sobre “Reggaetón”, tema donde incluso agradece a Dios por el nacimiento del género, Balvin afirma que “sentía la obligación de agradecer, porque eso es lo primero de esa canción: Un agradecimiento. Al mismo tiempo, es un regreso a las bases, la esencia, la raíz, a esas canciones para los hombres que escribieron su nombre en el género urbano”.

El video de esta canción contiene imágenes de músicos que han marcado la carrera de Balvin, entre ellos Daddy Yankee, Zion y Lennox, Nicky Jam y Don Omar, entre otros.

El cafetalero aclara que “Reggaetón” no es un adiós a la innovación, “porque no olvido lo que está haciendo ahora la gente del movimiento, pero es importante tener memoria de quienes en su momento ayudaron a expandir la corriente”.

Con un ir y venir de conciertos por todo el continente y un 2019 que pinta para estar sembrado también con mucho trabajo, el cantante confiesa que la palabra “cansancio” no pasa por su mente. “No me siento cansado, al contrario. Tengo mucha energía, mucha vibra positiva por compartir. Y también curiosidad por ver cómo la gente reacciona con las canciones que les llevo”.

Y es que la carrera de Balvin, llena de shows por todos lados, podrá llevarlo a mil ciudades, pero siempre tendrá una a la cual llamar hogar: Guadalajara.

A puro beso

Aunque J Balvin suele ser noticia por los videos musicales que lanza, de vez en cuando lo es por aquellos donde solamente es el protagonista. Y es que el cantante aparece en el material audiovisual de la canción “¿Qué vas a hacer?”, de Ricardo Montaner.

Lo que llama la atención del tema es que aparece dándose de besos apasionados con la actriz argentina Lali Esposito, desatando todo tipo de rumores entre ambos, gracias a la excelente química y la apasionada “actuación” de ambos.

J Balvin en concierto

Auditorio Telmex / 7 de diciembre / 21:00 horas / Boletos de $400 a 2 mil 400 pesos en taquillas