Raquel Sofía quiere hacer historia

La nominada al Grammy Latino en 2015 como Mejor nuevo artista, Raquel Sofía, tiene unas semanas radicando en México con la intención de expandir su carrera por América Latina. Originaria de Puerto Rico, la estrella está promocionando su nuevo álbum, “2:00 AM” producido por el ganador del Grammy americano, George Noriega. La cantante lanzó el primer sencillo “Tenemos historia” en noviembre del 2017.

“Ya tengo un mes viviendo oficialmente acá en México. No sé cuánto tiempo me voy a quedar, pero por lo menos un año voy a estar. Estoy absolutamente enamorada de este país y esta ciudad, me encanta, es lo máximo. Los mexicanos tienen mucho calor, me han abierto los brazos, me han recibido súper bien. Lo único a lo que no me adapto es al frío, porque yo soy del Caribe, pero igual me iré acostumbrando”.

“2:00 AM” es un disco intimista, lleno de historias reales, y con un sonido ecléctico y vanguardista que va del jazz al pop, pasando por el soul. “Es un disco que yo quería hacer, es súper honesto y sincero, una representación de quien soy ahora mismo, no solo como músico y como artista, también como mujer. Me da la oportunidad de experimentar con nuevos sonidos, de hacer una propuesta que mezcla mis influencias del jazz, del soul, del R&B, del blues, junto con el pop en español, y también de contar mis historias. Son 10 canciones que escribí yo de cosas mías, de cosas que me han pasado”.

Raquel, mientras hacia el álbum, tenía un poco de incertidumbre de cómo el público recibiría su propuesta, pues en cada letra estaba hablando de su vida y sus secretos. “Pero la gente ha sido súper especial, ha superado todas mis expectativas, he estado muy contenta”.

Explora los nuevos géneros

Este disco de Raquel Sofía también viene a ser un respiro sobre los géneros de moda que hay en la actualidad. Su música habla del amor, del día a día, tópicos con los que cualquiera se puede identificar. “Esta no es una competencia entre el urbano versus el pop, simplemente que hay música para cada momento, el urbano me encanta cuando salgo de fiesta, pero cuando quiero reflexionar, me gusta escuchar otras cosas. Estamos viviendo un momento para la música donde hay espacio para todo y espero que la gente encuentre un momento para mi disco”.

El proceso de desarrollar “2:00 AM” dice la cantautora, fue largo, porque decidió tomarse todo con más calma, pues en 2015 vivió una revolución con la salida de su disco “Te quiero los domingos” y su nominación al Grammy Latino, “todo fue tan rápido que decidí tomarme un tiempo para encontrarme a mí misma y poner el repertorio y sonido correctos. Escribí más de 100 canciones para el disco, hubo de todo, pero estas que quedaron, fueron con una onda más de jazz y con una letra más sincera. Cuando todo fluye, uno sabe que las cosas van como tienen que ser”.

Cobijada por el público

En noviembre tuvo su primer show en la Ciudad de México con un agotando boletaje, no creía que la gente la conociera de este lado, pero sabe que mucho de esto ocurrió por las redes sociales. Eso en gran parte la motivo a radicar aquí, “me impresiona lo cultural y emocionante que es esta ciudad, todas las noches hay conciertos, teatro y cine, vine a crecer mi carrera como artista, pero también a nutrir mi creatividad”.