Rapear sobre la vida en pareja

El rapero mexicano Lng/SHT recién lanzó “Ladrillo y cemento”, el cuarto sencillo de su próximo disco. El tema es una colaboración con la cantante colombiana Elsa y Elmar.

Vía telefónica, Gastón (el nombre detrás de Lng/SHT) platicó sobre el origen de este tema, que se sale un poco del resto de sus canciones: “Llega un punto donde el hogar no es un inmueble, sobre todo para alguien como yo que me ha tocado tanto de casa en los últimos 5 años: no es el edificio donde vives, sino la persona con la que compartimos la vida. Es una cursilería, yo lo sé, mi temática ha sido menos cursi”.

El tema y el video celebran las relaciones: “Supongo que es una epifanía ya adulto”. En la letra y visualmente se narra la vida cotidiana de pareja, con énfasis en el hogar (de allí el título). El video muestra a diferentes parejas en cada escena, con el deseo de tener parejas reales en lugar de actores: “Toda la gente que sale en el video es gente cercana a mí”.

Estas descripciones resaltan más en épocas de cuarentena, aunque el tema lo había escrito antes: “No quiero decir que es un accidente afortunado, porque la cuarentena no trae nada bueno, pero fue un buen momento sacarla ahorita. Quería sacarla en febrero, pero Elsa se fue a Colombia y no pudimos avanzar con el videoclip”.

Sobre la invitación de Elsa y Elmar para colaborar en este tema, Lng/SHT comentó que “desde hace mucho soy fan de su trabajo, en algún momento la abordé para invitarla a participar. Esperé para encontrar un track que sintiera lógico”.

Al referirse a la placa que ya prepara, y que espera lanzar a finales de este año, el músico adelantó: “Estoy haciendo un disco temático. Estoy muy feliz del resultado que está surgiendo. Hay un concepto, una temática general. Es un disco más introspectivo”.

