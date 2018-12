"Ralph" y "Los Increibles 2" encabezan nominados a premios Annie

Las cintas “Increibles 2” y “Wifi Ralph” encabezan la lista de nominados a los Premios Annie a las mejores producciones animadas del 2018, reveló hoy la Sociedad Internacional de Cine de Animación (IAFSS, por sus siglas en inglés).

La secuela de “Increibles” recibió 11 nominaciones mientras que la de "Ralph" obtuvo diez postulaciones para la 46 entrega anual y cuyos ganadores se conocerán el 2 de febrero en una ceremonia en la Universidad de California (UCLA).

Junto con “Increibles 2” y “Ralph”, los nominados a mejor película animada son “Spider-Man: Into the Spider-verse”, “Early man” e “Isle of dogs”.

"Mary Poppins Returns" de Disney recibio cinco nominaciones y va a revivir la polémica de sobre como un largometraje que mezcla personajes en vivo con animados puede ser considerada para premios animados.

"Spider-Man: Into the Spider-verse" y "Early man" el hombre primitivo con temática de las imágenes de Sony Pictures Animation recibieron un total de siete nominaciones, mientras "Isla de los Perros" obtuvo cuatro nominaciones.

"Mary Poppins Returns", que combina acción en vivo y animación, fue nominada en tres categorías de funciones animadas, para diseño de personajes, diseño de producción y guiones gráficos, donde se enfrentará a "Increibles 2", "Ralph" y otras funciones totalmente animadas.

También fue nominado para la animación de personajes en una producción de acción en vivo, así como para la mejor producción especial animada.

En mejor cinta animada independiente fueron postulados "Mirai" y "MFKZ", ambos de GKIDS; "Ruben Brandt, coleccionista" (Sony Pictures Classics); "Tito y los pájaros" (¡Grita!); y" Ce Magnifique Gâteau".

Esta categoría se introdujo en 2015, y cada año, el ganador de la categoría ha recibido una nominación al Oscar a la mejor película animada.

Otros nominados que podrían influir en la carrera de Oscar de este año son “Age of Sail”, dirigida por el ganador del Premio de la Academia John Kahrs (Paperman).

Producida por Google Spotlight Stories, esta narrativa de realidad virtual (que también tenía una versión plana hecha para consideración de Oscar) obtuvo cuatro nominaciones a Annie.

