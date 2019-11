Quiere otra corona de Miss Universo para México

La tapatía Sofía Aragón está más que lista para viajar a Atlanta, Estados Unidos para continuar con su preparación para la final de Miss Universo 2019, evento que se realizará el domingo 8 de diciembre; mismo que será transmitido desde las 18:00 horas a través de Azteca Uno. En entrevista, comparte que se prepara para traer la corona a México; de lograrlo, sería la tercera mexicana y la segunda tapatía en realizar la hazaña: Lupita Jones fue Miss Universo 1991 y Ximena Navarrete, en 2010.

Aragón afirma que más que estar nerviosa, está emocionada por este sueño que ha tenido desde hace mucho tiempo; tiene seis meses preparándose arduamente, física y mentalmente para conseguir la corona de Miss Universo: “Me voy a Atlanta en dos días, ahorita estamos acabando las maletas y los ensayos con los vestidos y los zapatos de la final, porque es importante ensayarlo todo”.

Igualmente, detalla cómo ha sido esta preparación: “Miss Universo es un certamen de alta resistencia, donde se exigen altas jornadas de horas al día, así que lo más importante es que tu cuerpo sepa que el control lo llevas en tu mente. México realmente se merece una participante que lo dé todo, que no se detenga y que esté enfocada, que realmente pueda representar lo que somos los mexicanos, pues somos reconocidos a nivel internacional por ser trabajadores y muy alegres, además de que cuando nos unimos, nada nos detiene”.

Durante este medio año, Sofía también ha estado generando conexión con la gente que la apoya, ella les agradece el tiempo de su vida que le han estado dando para arroparla e impulsarla a perseguir su sueño. “Intento estar muy cerca de mi gente y conocer a las personas alrededor de México que creen en mí, en este sueño y que creen que el país puede ganar cualquier competencia internacional”.

Sobre el camino recorrido, Sofía cuenta que ha aprendido a tomar el control de su ritmo de vida, el cual es muy ajetreado actualmente. “Al principio estaba muy cansada porque todavía no me acostumbraba a este tipo de vida, y recuerdo que me costaba mucho trabajar tantas horas y tener toda la actitud y energía que se necesita. Hoy en día es algo que tengo dominado, que hasta me gusta; de hecho, cuando no estoy ocupada siento que algo me hace falta. Ya hoy es como si siempre estuviera fresca y eso me ayuda muchísimo para otro proyecto de vida que tenga, porque la energía sale desde dentro, no se necesita algo externo, pues sale del corazón, el pensamiento y las emociones”.

Fuerza femenina

En cuanto a la cercanía con Lupita Jones, directora de Mexicana Universal, dice que ha estado muy involucrada en su preparación, ambas hicieron clic de inmediato, “obviamente al principio los consejos iban más de llamadas de atención, de cosas que ella veía, ahora los consejos van de cariño, de una persona que ya forma parte de mi familia y eso yo lo agradezco mucho. El principal consejo que me dio es que siempre disfrute al máximo, que lo viva, que me sienta muy feliz y que me olvide del perfeccionismo porque yo soy muy exigente conmigo misma”.

Otro consejo que le dio Lupita a Sofía es que no se fijara en las fortalezas de las demás participantes, solo en las suyas, pues así brillará su máximo potencial. “Me dijo que en lugar de compararnos, mejor me sintiera orgullosa de lo que soy”.

Por otro lado, el diseñador nayarita Fer Santos es el encargado de crear los vestidos que usará Sofía Aragón en la final, por lo que han hecho una gran mancuerna desde Mexicana Universal. Por su parte, el creador sinaloense Fer López realizará el traje típico para el evento, está inspirado en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México, decisión que celebró la concursante “porque creo, me representa mucho a mí misma, este monumento representa la paz, la libertad y la fuerza, además, es algo que no se había visto en una mexicana para Miss Universo y porque es una de nuestras representaciones culturales más importantes y es importante de alguna forma no ser regionalistas y sí ser representantes del país entero, y también está el tema de todos los movimientos feministas que ha habido últimamente, (el Ángel) ha sido una de las localidades que han tomado, y yo quiero representar esa fuerza femenina y la unión de las mujeres”, finaliza.