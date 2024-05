El 7 de junio de 1999 en el restaurante El charco de las ranas, Paco Stanley fue asesinado. La serie nombrada ¿Quién lo mató? busca esclarecer los motivos del delito a través del testimonio ficcionalizado de Paola Durante, Mario Bezares, Jorge Gil, Benito Castro y algunos otros relacionados con el presentador de televisión.

En su momento, tanto Bezares como Durante estuvieron presos al considerarse autores intelectuales del crimen. Sin embargo, poco después fueron liberados al no encontrar hechos de su culpabilidad. A casi 25 años de aquel suceso, ¿sabes qué fue de los personajes que estuvieron cerca de este evento traumático?

Paola Durante

La famosa edecán que pasó dos años en prisión por su presunta responsabilidad en el asesinato de Paco Stanley se mantuvo alejada de la vida pública no bien logró salir de la cárcel. Escribió "No es color de rosa", libro en el que muestra su testimonio acerca de la vida como reclusa. También intento ser cantante, pero su tema Diamante Rosa no fue muy bien recibido en 2013.

En la serie es interpretada por Belinda.

Mario Bezares

Al igual que Durante, pasó dos años en prisión tras el asesinato de Stanley. Sin embargo, Bezares sí intento regresar a la televisión, aunque sin mucho éxito. No fue sino hasta 2006 que inició Acábatelo, donde permaneció 14 años. A través de su abogado, ha intentado detener la transmisión de la serie al tildarla de poco verídica.

En la serie es interpretado por Luis Gerardo Méndez.

Benito Castro

El actor murió el pasado 11 de septiembre de 2023 tras haber sufrido un accidente en unas escaleras. Sin embargo, tras la muerte de su amigo Paco Stanley había continuado como actor, especialmente conocido en el programa televisivo La Güereja y algo más por su papel de “Papiringo”.

En la serie es interpretado por Javier Ramírez "el Cha".

Jorge Gil

El periodista estuvo presente en el restaurante cuando ocurrió el atentado que habría de llevarse la vida de Paco Stanley. Gil se retiró de la vida pública y también publicó un libro llamado "Mi verdad".

En la serie es interpretado por Diego Boneta.

 

Actualmente, ya se encuentran los dos primeros capítulos disponibles. Uno de ellos cuenta la perspectiva de Jorge Gil y el segundo la de Mario Bezares. La miniserie agotará los testimonios de todos los personajes cercanos.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB