Los números de visualizaciones e interacciones crecen con velocidad en el nuevo tráiler oficial de "Joker: Folie Á Deux". El canal oficial de Warner Bros en YouTube. El video doblado para Latinoamérica tiene apenas mil 400 visualizaciones y 325 likes, sin embargo, el tráiler original ya supera las 300 mil visualizaciones en apenas 40 minutos y cuenta con 41 mil "likes".

La recepción, por ahora, es mayoritariamente positiva. Luego de que alrededor de la historia surgieran muchas dudas. Especialmente por el posible cambio de tono luego de que se anunciase que se trataría de un musical. Sin embargo, en este nuevo avance vemos muy poco de ello. El "Joker" interpretado por Joaquin Phoenix y, quien suponemos será Harley Quinn, actuada por Lady Gaga, improvisan un par de cantos en el video de poco más de dos minutos.

La historia parece que se desarrollará alrededor del juicio de Arthur Fleck, quien en la primera parte de la historia fue atrapado tras asesinar a un presentador de televisión en una transmisión en vivo. El “Joker” se vuelve una especie de figura catártica pues muchos lo ven como un mártir o un héroe, aunque también es un sujeto muy peligroso y fuera de control.

La aparición de Harley Quinn vendría a satisfacer las fantasías de acompañamiento que ha llegado a tener Fleck en la película pasada. En algún momento ella le confiesa: "Por primera vez en mi vida, no me he sentido sola". Y como agradecimiento, Quinn se presenta en el juicio consiguiendo sacar a su ser amado de la cárcel, seguramente tras haber organizado un complejo escape sanguinario.

En la parte final, sin saber si se trata de una nueva alucinación o de un suceso real, el "Joker" finalmente tiene su programa de comedia en vivo.

El elenco de "Guasón 2: Folie À Deux" incluye a Lady Gaga, Joaquin Phoenix, Zazie Beetz, Jacob Lofland y Brendan Gleeson. La dirección y guion cinematográfico son de Todd Phillips. La fecha de estreno es el 4 de octubre del presente año.

Así luce el tráiler

 

