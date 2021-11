¿Quién es la máscara? 2021: Se revela la identidad “Jocho” y “Sirena”

Este domingo se vivieron muchas emociones en el cuarto programa del show televisivo “¿Quién es la máscara?”, pues seis personajes se enfrentaron en dos triples combates dejando varias pistas a los investigadores para averiguar quiénes son en la vida real.

Para esta nueva emisión, el investigador invitado fue Vadhir Derbez, el ganador de la primera temporada del programa. “Estoy encantado de estar aquí otra vez, disfrutando) con la energía de la gente”, dijo. Vadhir se unió al panel compuesto por Carlos Rivera, Mónica Huarte, Juanpa Zurita y Yuri.Adrián Uribe, el host del show, presentó entonces al primer duelo de la noche, compuesto por “Jocho”, “Carnívora” y “Gitana”.

El primero en salir a escena fue “Jocho” cantando “Pareja ideal”, este divertido personaje fue relacionado por parte del panel con Gabriel Soto, Carlos Baute, Franco Escamilla y Lambda García, pero el jurado estaba muy errado.Después llegó “Carnívora” quien interpretó el éxito de Blondie “Heart of glass”, con ella se especuló que podría tratarse de Alicia Villareal, Fernanda Castillo o Mariana Treviño. Y finalmente “Gitana” ofreció “Only girl” de Rihanna, de ella dijeron, podría tratarse de Natalia Jiménez, Sofía Reyes o Livia Brito, por ejemplo. Mientras que en redes sociales el público apostaba a que “Jocho” era Emmanuel Palomares, “Carnívora” era Tatiana y “Gitana” era Gala Montes.

En el enfrentamiento fue salvada “Carnívora” por parte de los investigadores y en el duelo final para saber quién se quitaría la máscara, “Gitana” y “Jocho” cantaron “Y llegaste tú”, pero la botarga de hot dog no fue la preferida del público y tuvo que decir adiós al programa. En la apuesta final, Carlos Rivera se decantó por Emmanuel Palomares, y le atinó, el actor venezolano y nacionalizado mexicano estaba detrás de “Jocho”.

“Estoy muy contento. ¡Qué experiencia! Cuando me invitaron sabía que me iba a divertir, pero no tanto, además, muy conectando con el público que es lo más importante”, dijo Emmanuel.

En la segunda vuelta del programa se enfrentaron en triple duelo “Apache”, “Sirena” y “La Hueva”. El primero encantar fue “Apache” con el tema “Felices los 4” de Maluma. “Apache” fue relacionado con Yurem, Jorge Villamizar, Mario Sandoval, Ricky de Mau y Ricky, así como Edwin Luna de La Trakalosa.

Después salió “Sirena”, quien cantó “La mejor versión de mí” de Natti Natasha. Los investigadores dijeron que “Sirena” podría ser Galilea Montijo, Maribel Guardia, Aracely Arámbula o Biby Gaytán.

Finalmente tocó el turno de “La Hueva” quien cantó “Tan enamorados” de Ricardo Montaner. El panel de investigadores lo relacionó con Joel Pimentel ex CNCO, Berth Oh!, Joaquín Bondoni o Emilio Osorio.Quien ganó el duelo fue “Apache” por lo tanto se midieron por la supervivencia “Sirena” y “La Hueva”, quienes cantaron “Dime cómo quieres”, pero el público decidió que permanecería “La Hueva”, por lo tanto se tuvo que quitar la máscara, “Sirena”, quien resultó ser Lorena Herrera, y además regañó a manera de broma al jurado. “¡Qué malos investigadores son, nunca me nombraron!”.

Resaltó Lorena sentirse muy contenta con su participación en el show, “me quedo súper contenta la pase muy lindo, lo disfruté enormemente”, dijo. En el siguiente programa estará como investigadora invitada María León, ganadora de la segunda temporada de “¿Quién es la máscara?”.

MQ