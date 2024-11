¿Qué significa el año 2025, según la numerología?

La numerología es una disciplina que estudia e interpreta los significados y vibraciones de los números personales, como la fecha de nacimiento y el nombre, para conocer mejor a nuestro entorno y a nosotros mismos, según Alejandra Garza, licenciada en Ciencias de la Informática y experta en numerología.

En este sentido, los números que se interpretan vienen de la fecha de nacimiento, el nombre completo y otros aspectos de la vida de una persona. Por este motivo, muchas personas se preguntan qué significa el 2025 para la numerología.

Los expertos aseguran que el año 2025 se puede interpretar igual que el número 9, debido a la suma de sus dígitos (2+0+2+5=9). En este sentido, la numerología sostiene que el 9 es símbolo de cierre, de superar etapas y finalizar viejos ciclos.

De acuerdo con esta disciplina, el 2025 será un año donde deberás soltar las cosas que ya no necesitas. Dejar ir a personas, trabajos o rutinas que ya no resuenan contigo será parte de los desafíos durante esta nueva vuelta al sol.

Es importante no aferrarse a las cosas que no te hacen bien, salir de tu zona de confort y aceptar el cambio sin resistencias. No es una tarea fácil, pero te sentirás más ligero y libre cuando lo hagas.

Asimismo, viejos errores o malas decisiones del pasado pueden volver durante este año para que saques un aprendizaje de dichas situaciones.

No obstante, no todas son malas noticias, pues el número 9 es un dígito creativo y será una gran oportunidad para conectar con tu lado artístico y animarte a crear cosas nuevas.

En general, el 2025 será un lienzo en blanco para que puedas aprovechar nuevas oportunidades, construir relaciones con otras personas y vivir experiencias originales.

CM