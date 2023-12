Profeco demanda a empresa FunTicket por concierto de Luis Miguel

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emprendió acciones legales contra FunTicket y/o Musicvibe. Esto en respuesta a la cancelación del concierto de Luis Miguel programado para el 5 de diciembre en León, Guanajuato.

En un comunicado del 13 de diciembre de 2023, la Profeco reveló que presentó una demanda de acción colectiva el 12 de diciembre en representación de una colectividad inicial de 60 personas afectadas.

En este sentido, la demanda busca el reembolso completo de las cantidades pagadas por los boletos. Esto incluye cargos por servicio e impuestos, junto con un 20% adicional en concepto de bonificación.

La acción legal se fundamenta en el incumplimiento de FunTicket y/o Musicvibe al no llevar a cabo el concierto de Luis Miguel programado en el Estadio Domingo Santana de León. Las autoridades municipales de León informaron a finales de noviembre que el evento no se llevaría a cabo. Esto debido a que la empresa organizadora y José Luis Alva Briceño, conocidos como "FunTicket" y/o "Musicvibe", no cumplieron con los permisos, autorizaciones y medidas de seguridad requeridos por el recinto y el Ayuntamiento.

Hasta la fecha de este comunicado, la empresa no ha respondido a las demandas de reembolso y bonificación. La Profeco, además de buscar el resarcimiento para los afectados, insta a la empresa a abstenerse de comercializar eventos artísticos sin el cumplimiento previo de los requisitos exigidos por las autoridades.

Por otra parte, la acción colectiva, que inicialmente representa a 60 personas afectadas, está abierta para que otros consumidores afectados se sumen. Aquellos que adquirieron boletos y se sientan perjudicados por la cancelación del concierto de la gira "Luis Miguel Tour 2023" pueden unirse a la acción colectiva.

Se debe presentar la documentación requerida, como formatos de consentimiento, relatoría de hechos, boletos del concierto cancelado y comprobantes de pago. Esto a través del correo electrónico acolectivasprofeco.gob.mx o mediante el Portal de Acciones Colectivas http://acolectivas.profeco.gob.mx. Profeco exhorta a los consumidores afectados a hacer valer sus derechos y unirse a esta demanda colectiva por la cancelación del concierto de Luis Miguel. Esto para garantizar la protección de los intereses del público consumidor en eventos artísticos y espectáculos similares.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB