¡Felices 34, Taylor Swift! La cantante, productora, actriz y empresaria estadounidense celebra su cumpleaños en este año que la corona como una de las mejores artistas de toda la historia. Desde sus humildes comienzos en 2006 hasta convertirse en una de las artistas más influyentes del mundo, repasaremos los logros extraordinarios que marcaron su año.

Este año, la revista Time la reconoció como Persona del Año, un reflejo de su impacto y relevancia en la escena mundial. La publicación declaró que no había persona en el mundo que influyera en más personas que la cantante originaria de Pensilvania.

A nivel económico, Taylor Swift rompió todos los récords. Su gira The Eras Tour generó una cifra de $2.200 millones en ventas de boletos tan solo en Estados Unidos. El impacto total del tour fue estimado en $4.600 millones, números sin precedentes para cualquier artista. Además, se coronó como la artista del año en Apple Music y acumuló 26.100 millones de reproducciones en Spotify.

Sin embargo, Taylor Swift no solo dominó las listas de reproducción, sino que también fue la cantante más relevante en los rankings de Billboard. Este año, alcanzó un récord de 12 álbumes en el puesto número 1. Con ello, se unió a un exclusivo grupo de artistas que cuentan con 10 o más canciones número uno en el Billboard Hot 100. Esta lista incluye leyendas musicales como The Beatles, Mariah Carey y Rihanna.

Su tour, con 151 espectáculos alrededor del mundo, se convirtió en la gira más recaudadora de la historia, superando todas las expectativas. El tour contó con 71 espectáculos en América del Norte, 50 en Europa, 13 en América Latina, 10 en Asia y 7 en Oceanía. En algún momento de la preventa de uno de sus conciertos, la demanda de boletos fue tan abrumadora que el sistema de Ticketmaster cayó, con más de 14 millones de fans buscando entradas; los dueños de la plataforma habían estimado que serían solo 2 millones.

Pero eso no fue todo. El impacto internacional de Taylor Swift no se detuvo en los conciertos. El lanzamiento de su película "Taylor Swift: The Eras Tour" la posicionó como la cantante con la película de concierto más taquillera de la historia.

Por lo que podemos concluir, que en este año, fueron muchos los motivos para celebrar el universo swiftie.

