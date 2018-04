Primer vistazo de Tom Hardy como 'Venom'

En enero dentro de la Comic Con Experience de Río de Janeiro en Brasil, Sony Pictures nos dió una probadita de su nueva cinta en solitario de uno 'Venom, sin embargo en él no se mostró el aspecto que tendría el Tom Hardy como el simbionte, pues bien, esta día ha quedado revelado.

El video fue compartido por un usuario en redes sociales que acudió a la presentación de la cinta en la CinemaCon.

En él se ve a Eddie Brock convirtiéndose en el simbionte y refiriéndose a sí mismo como "WE" (nosotros), mientras ataca a una persona y hace uso de su 'locura' mientras muestra sus dientes, ojos blancos y una temible y larga lengua de reptil.

La cinta de quien es uno de los villanos más queridos en el mundo de Spiderman, estará basado en los cómics "The letal protector y Planet of the Symbiotes" que narran el camino de redención de Eddie Brock.

El filme esá protagonizado por Tom Hardy como el periodista que es el portador del simbionte, y Michelle Williams como Ann Weying, además de que se ha rumoreado la presencia de Woody Harrelson como el simbionte Carnage, sin que esta información se haya confirmador o negado.

La película llegará a los cines en octubre de este año.