Prime Video: Estos son los estrenos de series y películas en abril 2024

Finalmente, llegará "The Zone of Interest" a Prime Video. Si bien, esta adición al catálogo se encuentra agendada para el último día de marzo, la verdad es que la mayoría de los cinéfilos que tienen una cita pendiente con la ganadora del Óscar a mejor película extranjera, comenzarán a llegar a partir de abril. Pero eso no es lo único. Este nuevo mes la plataforma de streaming de Amazon promete entretener con varios de sus títulos, tanto en series como en películas.

En este mes de abril las promesas de películas y series tienen varias historias interesantes que podrán ser tus nuevas favoritas. Toma en cuenta el ingreso de la película de Jonathan Glazer y su polémica con respecto a los comentarios referidos por el conflicto entre Israel y Palestina y revisa las otras dos recomendaciones que te hacemos tras los listados.

Estos son los estrenos para marzo de 2024

Series

La academia (2/04/2024)

Fallout (11/04/2024)

Ourika (12/04/2024)

Puppy Love (18/04/2024)

Perverso (19/04/2024)

Them: The Scare (26/04/2024)

Fallout

Si eres gamer, este título te traerá grandes recuerdos. La serie está basada en el videojuego homónimo de la casa productora Bethesda. En la historia veremos a los personajes sobrevivientes de una guerra nuclear que apenas se enfrentarán a las consecuencias del nuevo mundo. La estética es retrofuturista.

Reparto principal:

Walton Goggins

Ella Purnell

Kyle MacLachlan

Xelia Mendes-Jones

Películas

Música (4/4/2024)

Los indestructibles 4 (5/4/2024)

Como conquistar a Billi Walsh (5/4/2024)

Golda (12/4/2024)

Sayen: La cazadora (26/4/2024)

Beekeeper (26/4/2024)

Golda

Una nueva historia acerca de la Segunda Guerra Mundial. Esta biopic narra la vida de Golda Meir, ministra de Israel e importante líder del movimiento zionista de liberación frente a las autoridades británicas.

Datos del filme

Dirección : Guy Nattiv

: Guy Nattiv Guión : Nicholas Martin

: Nicholas Martin Reparto principal: Helen Mirren, Zed Josef y Henry Goodman

