Pride 2022: Madonna lanza "Finally Enough Love" para celebrar la diversidad

"La reina del pop". Madonna lanzó "Finally Enough Love", la edición de 16 pistas de su álbum recopilatorio que abarca toda su carrera, disponible ahora en todos los servicios de streaming.

El lanzamiento sigue a la actuación exclusiva en Nueva York en la Terminal 5, que fue creada por Madonna para celebrar y animar a la comunidad LGBTQ+ durante el mes del Orgullo.

La noche incluyó una actuación especial de la propia Madonna, donde se unió a Saucy Santana para el nuevo remix "Material Gwerll" y Tokischa para "Hung up on Tokischa".

"Finally Enough Love" llega antes de la versión de 50 pistas "Finally Enough Love: 50 Number Ones', que llegará el 19 de agosto de 2022. Las dos colecciones, comisariadas por Madonna, celebran su hito histórico como la primera y única artista discográfica en tener 50 hits número uno en cualquier lista individual de Billboard cuando encabezó la lista "Dance Club Songs" por 50 vez.

Estas nuevas colecciones marcan el primer lanzamiento de un álbum que forma parte de la asociación recientemente anunciada entre Madonna y Warner Music Group, que contará con extensas series a lo largo de su innovadora carrera.

"50 Number Ones" abarca todo su reinado en las listas de clubes de baile con docenas de remixes de los principales productores del mundo. Además de los favoritos de los fanáticos, la colección también incluye una selección de grabaciones de remixes raras, con más de 20 lanzados oficialmente por primera vez o haciendo su debut comercial/digital. La colección estará disponible digitalmente el 19 de agosto, junto con una versión de tres CDs.

También estará disponible una versión de edición limitada de seis LPs en vinilo rojo y negro, que se agotó en pedidos anticipados. Espera a que se revelen más sorpresas a finales de este año en torno a la celebración de los 40 años de Madonna en la música.

Con más de 220 minutos de remixes, "Finally Enough Love: 50 Number Ones" fluyen en su mayoría en orden cronológico, mostrando las muchas reinvenciones musicales que convirtieron a Madonna en un ícono internacional, desde "Holiday" de 1983 hasta "I Don't Search I Find" de 2019 con remixes de algunos de los DJ's más grandes e influyentes de todos los tiempos, incluidos Shep Pettibone, William Orbit, Honey Dijon y Avicii.

En varias canciones, Madonna se une a otros artistas increíbles, como Britney Spears ("Me Against The Music"); Justin Timberlake y Timbaland ("4 Minutes"); y Nicki Minaj ("Bitch I'm Madonna".) Cada remix fue remasterizado recientemente para la colección por Mike Dean, quien produjo los dos álbumes de estudio más recientes de Madonna, "Rebel Heart" (2015) y "Madame X" (2019).

Ambas colecciones nuevas también destacan "You Can Dance", la primera colección de remixes de Madonna. Celebrando 35 años este año, "You Can Dance" ha vendido más de cinco millones de copias en todo el mundo y sigue siendo el segundo álbum de remixes más vendido de todos los tiempos.

La colección también rinde homenaje a "Everybody", el primer sencillo de Madonna, que celebra su 40 aniversario el 6 de octubre. Madonna rediseñó la cronología del álbum eligiendo tres ediciones de You Can Dance, que incluyen "Into The Groove", "Everybody" y "Physical Attraction", que refleja las vibraciones de los clubes clandestinos que inspiraron sus primeras grabaciones como artista de "Sire".

Junto con esas rarezas, estos álbumes también presentan versiones que están teniendo su primer lanzamiento oficial, incluido el "Remix de single alternativo" de "Keep It Together", el "Offer Nissim Promo Mix" de "Living For Love" y más.

