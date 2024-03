La película “Oppenheimer”, la cual aborda el desarrollo de la bomba atómica y que pone de manifiesto sus repercusiones bélicas y sociales, se alzó con siete premios Oscar, incluidas las categorías de Mejor película; Mejor dirección para Christopher Nolan; Mejor actor para Cillian Murphy; Mejor actor de reparto para Robert Downey Jr.; Mejor edición, Mejor banda sonora y Mejor fotografía para Hoyte van Hoytema, perdiendo así la oportunidad de ganar el mexicano Rodrigo Prieto quien estaba nominado por “Killers of the flower moon”.

Lista de ganadores:

Mejor película

Oppenheimer

Mejor dirección

Christopher Nolan por Oppenheimer

Mejor actriz

Emma Stone por Poor Things

Mejor actor

Cillian Murphy por Oppenheimer

Mejor actriz de reparto

Da'Vine Joy Randolph por The Holdovers

Mejor actor de reparto

Robert Downey Jr. por Oppenheimer

Mejor película animada

The boy and the heron

Mejor película internacional

The Zone of Interest

Mejor guion original

Anatomy of a fall

Mejor guion adaptado

American Fiction

Mejor maquillaje y peinado

Poor Things

Mejor diseño de producción

Poor Things

Mejor diseño de Vestuario

Poor Things

Mejores efectos visuales

Godzilla Minus One

Mejor edición

Oppenheimer

Mejor documental

20 days in Mariupol

Mejor cortometraje documental

The last repair shop

Mejor cinematografía

Oppenheimer

Mejor cortometraje

The wonderful story of Henry Sugar

Mejor cortometraje de animación

War is over! Inspired by the music of John & Yoko

Mejor sonido

The Zone of Interest

Mejor banda sonora

Oppenheimer

Mejor canción original

What was I made for? de Billie Eilish por Barbie

