Selena Gomez brilló en los Premios Emmy 2024 con un deslumbrante vestido color borgoña de Oscar de la Renta, conquistando la alfombra roja junto a sus colegas de "Only Murders in the Building". La actriz de 31 años, de raíces latinas, cautivó todas las miradas con un diseño corte sirena ajustado y un escote palabra de honor, resaltando su elección del tinto, el color tendencia de la temporada.

Selena complementó su atuendo con un lujoso collar Tiffany de 55k, que realzó la intensidad de las lentejuelas borgoña de su vestido, creando un conjunto deslumbrante.

Selena Gomez en los Premios Emmy 2024. EFE/ David Swanson

En cuanto al beauty look, Gomez optó por un maquillaje sencillo y natural, destacando unos labios rojo granate que añadieron un toque de audacia. Su peinado, un recogido alto con flequillo al estilo old Hollywood, complementó a la perfección su elección de moda, sin robar protagonismo al impactante vestido.

Además de su destacada presencia en la alfombra roja, Selena Gomez sorprendió al hacer su debut en los Emmy 2024 junto a Benny Blanco como pareja. La elección de llevar a un invitado especial a esta prestigiosa ceremonia añadió un toque de romanticismo a la noche, capturando la atención de los medios y los fanáticos.

Con este memorable paso por los Emmy Awards, Selena Gomez no solo se consolida como una talentosa actriz y cantante, sino que también se establece como una influencia en la moda, al elegir un color que define las tendencias del año. Su presencia en la ceremonia no solo dejó huella en la alfombra roja, sino que también generó titulares con su elección de moda, joyería deslumbrante y la sorpresa de su debut en pareja.

