Post Malone sorprende en concierto con playera de Peso Pluma

El cantante norteamericano, Post Malone salió por primera vez en un escenario en México, acompañado de un par de tarimas, sonidos de violas, con un par de contrabajos interpretando su tema “Better Now”.

Dicho lo anterior, Malone no paró de brincar entre fuegos artificiales y lanza llamas que salían de la tarima.

Esta foto de Post Malone es joya pic.twitter.com/rSswX5oRgq — they.all.hate.gibs (@iamnotgibs) September 6, 2023

Por otro lado, los fans le respondieron también saltando para hacerle segunda al estadounidense, asimismo le aventaron todo tipo de obsequios y enseguida Post presumió de uno por uno.

Dentro de todos los regalos, hubo un collar de girasol, uno con la bandera de México, y tres banderas tricolor, las cuales se colgó en el cuerpo junto a un sombrero charro que utilizó con los colguijes y pulseras que le habían lanzando. Cabe mencionar, que los doctores Simi, jamás faltan en territorio mexicano.

Post Malone - Circles por primera vez en México ���� pic.twitter.com/AT5qct6pMz — Indie 505 (@Indie5051) September 6, 2023

"Psycho"

Posty empezó a desatar su intensidad y agresividad, no solo por su forma de interpretar las canciones, sino por la manera que tiene para moverse en el escenario; acercándose al público. Sin olvidar que, en un momento se desgarró la garganta y su voz era tipo death metal, y la gente con gritos le aplaudía.

Se quitó la playera de Peso Pluma

Luego de 7 canciones como "Goodbyes", "Mourning", "I like you", "Take what you want", Malone ya se había quitado la playera de Peso Pluma. De esta manera, sus tatuajes se hacían notar; poseen significados y posturas del cantante a favor de la segunda enmienda (posesión de armas en Estados Unidos) y su postura política a favor del 35 presidente del país de las barras y las estrellas. Un rostro de Cristo en uno de sus pectorales, en el otro posee un diablo, entre otros. Post Malone, lució energético en todo momento; los temas "Over Now" y "Rockstar", también hicieron vibrar a todos en el Foro Sol.

Post Malone agradecido con México

"Muchas gracias México", dijo en español, y fue suficiente para que el grito de su público se hiciera sentir, "Gracias de verdad, por todo el apoyo, por toda la paciencia que tuvieron para verme aquí el día de hoy, esto es una gran maldita energía México, gracias", gritó Malone haciendo con ambas manos un corazón para su gente.

DE LOS MEJORES PUTOS CONCIERTOS QUE HE IDOOOOO. NECESITO VOLVER A VER A POST MALONE pic.twitter.com/bvOB5VF3Vs — Jime Sevilla (@JimeSevv) September 6, 2023

Inclusive, subió al escenario a un fan, quien sorprendió al cantante por haber tocado una canción con la guitarra junto al trapero.

"México antes de continuar quiero decirles, sigan sus sueños, sigan todo lo que quieran en la vida, busquen y persigan todo lo que quieran, porque lo pueden lograr y nunca dejen que nadie les diga lo contrario", expresó Post Malone, antes de interpretar "Congratulations", donde describe el orgullo que su madre ha sentido al verlo llegar a donde ha llegado con su música.

Epico final del neoyorkino

Engaño a su público cuando se despidió, pues volvió a cantar sus últimos tres temas de la noche, tras casi un hora y treinta minutos de concierto. "Broken Whiskey Glass", "Sunflower", y finalmente "Chemical". Finalmente, llegó la hora de despedir al intérprete, mismo que en compañía de sus guardaespaldas bajó a dar autógrafos y tomarse fotos con sus seguidores.

#VIDEO ||����Post Malone ya se encuentra en la Ciudad de México �� pic.twitter.com/mSRWeXzYuQ — Grupo Marmor Multimedios (@Grupo_Marmor) September 5, 2023

Gira LATAM, concluyó

El norteamericano dijo un hasta pronto en Latinoamérica, brindando shows en Brasil, Chile, y México. Por último, continuará su gira en Asia y tiene 6 fechas agendadas en Australia.

