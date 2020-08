Posponen el Corona Capital GDL para el 2021

La tercera edición del Corona Capital Guadalajara se suma a los festivales y conciertos que han sido cancelados debido a la pandemia de COVID-19.

A través de sus redes sociales los organizadores dieron a conocer la noticia donde informaron que su edición 2020 fue pospuesta al próximo año.

Asimismo invitaron a sus seguidores a cuidarse y llevar a cabo las medidas de sanidad correspondientes. Finalmente informaron que los boletos adquiridos serán válidos para el Corona Capital 2021y señalaron que pronto darán a conocer detalles sobre la próxima edición.

"Nos gusta ver a bandas, cantar sus canciones y abrazar a nuestros compañeros de festival sin límites. Tristemente, la pandemia impone condiciones que no dejan vivir en plenitud la experiencia de una concentración única, como es el Corona Capital Guadalajara.

Por ello, te compartimos que decidimos posponer la edición 2020 al próximo año. En lo que resta del año toca cuidarse, ya regresaremos más grandes y más fuertes, a seguir disfrutando de esta aventura juntos en un mismo espacio.

Todos los boletos adquiridos serán válidos para Corona Capital 2021. Muy pronto daremos a conocer más información a cerca de la próxima edición", se lee en el comunicado.

El festival Corona Capital Guadalajara queda pospuesto para el 2021.



Encuentra más información en el siguiente comunicado y quédate pendiente de nuestras redes sociales. pic.twitter.com/3Puu7oD4aW — Corona Capital Guadalajara (@CCapitalGDL) August 20, 2020

Tras la noticia varios fanáticos mostraron su opinión y algunos comenzaron a pedir el reembolso del boleto.

En la edición de este año, The Strokes y Kings of Leon encabezarían el festival junto con grupos como Foals, Death Cab For Cutie, Rufus Du Sol, Miami Horror, The Hives, Of Monsters and Men, Two Door Cinema Club, Jake Bugg, Rufus Wainwright, entre otros.

